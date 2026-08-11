У Латвії на кордоні з Білоруссю виявили тунель, яким намагалися пройти мігранти

У Латвії викрили спробу незаконного перетину кордону через тунель (Фото: Valsts robežsardze)

Латвійські прикордонники виявили підземний тунель поблизу кордону з Білоруссю, через який група з 15 людей намагалася незаконно потрапити на територію країни. Про це повідомляє Delfi .

Тунель знайшли у Скрудалінській волості Аугшдаугавського краю — лише за 10 метрів від прикордонної огорожі. Операцію з виявлення порушників проводили співробітники Державної прикордонної охорони та Державної поліції за участю кінолога литовської прикордонної служби і підрозділу швидкого реагування.

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У латвійській прикордонній службі зазначили, що це перший відомий випадок використання підземного тунелю для незаконного перетину кордону на цій ділянці. Водночас інформація про можливе будівництво тунелю вже раніше була відома правоохоронцям.

Усіх 15 виявлених мігрантів повернули до Білорусі.

Прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що заходів для запобігання порушенням кордону вживали, однак дії різних служб виявилися недостатньо скоординованими.

У зв’язку з цим 11 серпня в Латвії розпочали спеціальну операцію «Оборотень». До неї залучили Державну прикордонну охорону, Національні збройні сили та Державну поліцію.

За словами Кулбергса, операція передбачає скоординовані дії для протидії незаконному перетину кордону та нелегальній міграції.

Водночас прем'єр визнав, що повністю виключити спроби порушення державного кордону неможливо. За його словами, влада докладатиме максимум зусиль для забезпечення його безпеки.

23 липня прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс заявив, що Росія та Білорусь посилюють гібридну війну проти країн Балтії, а російський диктатор Володимир Путін таким чином намагається відвернути увагу від невдач російської армії у війні проти України.

За його словами, минулого тижня Латвія зафіксувала рекордні 111 спроб незаконного перетину кордону з Білоруссю за одну добу. Так, 22 липня, Збройні сили Латвії повідомили, що відкрили попереджувальний вогонь і застосували сльозогінний газ проти мігрантів, які намагалися незаконно перетнути кордон із Білорусі.