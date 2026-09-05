«Захисти кордон від орди, що насувається». Адміністрація Трампа запустила відеоігри про депортацію мігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа запустила відеоігри, що просувають його міграційну політику , зокрема гравцям пропонують депортувати мігрантів та будувати прикордонну стіну.

Про це пише Le Monde.

Там зазначили, що в одній із ігор під назвою Rio Run цифровий образ прикордонного координатора США Тома Гомана переслідує мігрантів уздовж річки Ріо-Гранде на кордоні з Мексикою.

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Ще одна гра, Build the Wall, наслідує механіку Tetris і пропонує гравцям споруджувати прикордонну стіну, щоб «захистити кордон від орди, що насувається».

Інші три гри взагалі не пов’язані з темою кордону. У Supply Line, створеній за мотивами аркади Tapper, гравцям потрібно сортувати продукти на конвеєрі та відкидати ті, що не відповідають стандартам політики здорового харчування адміністрації.

У Flappy Bill, що наслідує механіку Flappy Bird, білоголовий орлан переносить законопроєкт через Національну алею у Вашингтоні, оминаючи перешкоди.

Ще одна гра присвячена Trump Accounts — інвестиційним рахункам із внеском $1000 для дітей, народжених у США у 2025−2028 роках. Білий дім також опублікував у X відео з логотипом MAGA, стилізованим під знак виробника відеоігор Sega, та закликом «будувати стіну, депортувати мігрантів і поповнювати Trump Accounts».

У Білому домі заявили, що таким способом адміністрація прагне у розважальній формі «розповідати американцям про досягнення Трампа» та «протиставляти їх політичному баченню демократів». Водночас правозахисні організації розкритикували запуск ігор.

Міграційна політика Трампа — що відомо

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявив, що хоче депортувати «мільйони» мігрантів, а віцепрезидент Джей Ді Венс говорив, що можна почати з 1 мільйона.

У квітні 2025 року газета The Washington Post, посилаючись на джерела, повідомляла, що адміністрація Трампа працює над планом масштабної депортації мігрантів. У внутрішніх обговореннях ідеться про можливу депортацію до мільйона осіб на рік, тоді як загальну кількість нелегальних мігрантів у країні оцінюють приблизно в 11 мільйонів. Водночас реалізація таких масштабних планів може зіткнутися з юридичними та фінансовими труднощами.

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5 червня 2025 року Трамп підписав указ, який забороняє вʼїзд до США громадянам 12 країн і встановлює часткові обмеження для мешканців ще семи держав. Згідно з указом, громадянам 12 країн буде повністю заборонено в'їзд до США. До цього списку входять: Афганістан, М’янма (Бірма), Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан і Ємен.

Для громадян ще семи країн — Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели — вводяться часткові обмеження.

З початку 2025 року адміністрація Трампа розгорнула масштабні депортації. За офіційними повідомленнями, США вже видворили мільйони нелегальних мігрантів, використовуючи як юридичну підставу Акт про іноземних ворогів 1798 року. Закон дозволяє видворення іноземців, підозрюваних у зв’язках з кримінальними групами.