Іспанія готується до нової спроби масового прориву мігрантів до Сеути. Про це повідомляє іспанське видання Cadena SER з посиланням на джерела в розвідці.

За даними іспанських спецслужб, нова акція може бути масштабнішою за попередню, що трапилася наприкінці липня, оскільки в інтернеті з’явилася більша кількість закликів до участі у прориві.

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Повідомлення у Facebook, WhatsApp і TikTok закликають мігрантів 15 серпня або раніше спробувати вплав обійти хвилеріз Тарахаль, щоб потрапити до іспанського анклаву Сеута на півночі Африки. Розвідка підтвердила достовірність закликів у соцмережах.

Іспанська влада заявляє, що готова реагувати на можливий розвиток подій на кордоні та розраховує на допомогу марокканських правоохоронців для запобігання новій кризі.

Ситуація на кордоні Іспанії та Марокко — що відомо

29−30 липня тисячі мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути — автономного міста на північному узбережжі Африки. Прорив кордону супроводжувався сутичками та підпалами автомобілів. Унаслідок цього всі центри прийому біженців у цьому іспанському місті виявилися переповненими, а чимало людей спали на вулицях.

Голова уряду Сеути Хуан Хесус Вівас оцінив загальну кількість мігрантів у 60 тисяч осіб. Це понад половина населення Сеути, чисельність якого становить близько 84 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після того, як мігранти прорвали кордон у Сеуті. 31 липня Франція оголосила про посилення заходів безпеки на кордоні з Іспанією.

1 серпня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що майже всі мігранти, які незаконно потрапили до Сеути, вже повернулися до Марокко.