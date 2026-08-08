Розвідка Іспанії попередила, що нова спроба мігрантів прорватися до Сеути може бути масштабнішою — ЗМІ

8 серпня, 18:55
Нелегальні мігранти поблизу Сеути, Іспанія, 3 серпня (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Нелегальні мігранти поблизу Сеути, Іспанія, 3 серпня (Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura)

Іспанія готується до нової спроби масового прориву мігрантів до Сеути. Про це повідомляє іспанське видання Cadena SER з посиланням на джерела в розвідці.

За даними іспанських спецслужб, нова акція може бути масштабнішою за попередню, що трапилася наприкінці липня, оскільки в інтернеті з’явилася більша кількість закликів до участі у прориві.

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Повідомлення у Facebook, WhatsApp і TikTok закликають мігрантів 15 серпня або раніше спробувати вплав обійти хвилеріз Тарахаль, щоб потрапити до іспанського анклаву Сеута на півночі Африки. Розвідка підтвердила достовірність закликів у соцмережах.

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Іспанська влада заявляє, що готова реагувати на можливий розвиток подій на кордоні та розраховує на допомогу марокканських правоохоронців для запобігання новій кризі.

Ситуація на кордоні Іспанії та Марокко — що відомо

29−30 липня тисячі мігрантів із Марокко прорвалися до іспанської Сеути — автономного міста на північному узбережжі Африки. Прорив кордону супроводжувався сутичками та підпалами автомобілів. Унаслідок цього всі центри прийому біженців у цьому іспанському місті виявилися переповненими, а чимало людей спали на вулицях.

Голова уряду Сеути Хуан Хесус Вівас оцінив загальну кількість мігрантів у 60 тисяч осіб. Це понад половина населення Сеути, чисельність якого становить близько 84 тисяч осіб.

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Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав закрити Шенгенську зону для Іспанії після того, як мігранти прорвали кордон у Сеуті. 31 липня Франція оголосила про посилення заходів безпеки на кордоні з Іспанією.

1 серпня міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес повідомив, що майже всі мігранти, які незаконно потрапили до Сеути, вже повернулися до Марокко.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Іспанія Сеута Марокко Нелегальні мігранти

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