У Німеччині значно зросла кількість мігрантів, які добровільно повертаються додому

У Німеччині зросла кількість мігрантів, які повернулися додому після відмови в наданні притулку (Фото: REUTERS/Jana Rodenbusch)

У Німеччині зросла кількість мігрантів, які після відмови в наданні притулку добровільно повертаються до своїх країн.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на дані Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF).

У матеріалі йдеться про те, що в першому півріччі 2026 року в межах федеральних програм репатріації до своїх країн повернулися загалом 9276 осіб. У першому півріччі 2025 року таких людей було 7348. Таким чином, за рік кількість таких повернень зросла майже на 2 тисячі.

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Також, за даними Центрального реєстру іноземців, станом на кінець червня 2026 року в Німеччині налічувалося 258 845 осіб, зобов’язаних залишити країну. При цьому 199 271 з них отримали тимчасовий дозвіл на перебування.

Німеччина також здійснює примусові депортації. За перші шість місяців 2026 року федеральні органи влади та органи влади земель депортували з країни 18 939 осіб.

Зазначається, що добровільне повернення мігрантів фінансується в межах програми REAG-GARP. Зокрема, країна оплачує витрати на авіапереліт і може надати фінансову допомогу для облаштування після повернення — 1000 євро на дорослого та 500 євро на дитину або підлітка.

У липні країни ЄС погодили продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2028 року — ще на один рік. Виняток для чоловіків мобілізаційного віку пояснили «законними потребами України», щоб вона «могла себе захистити», — так це прокоментував міністр юстиції, внутрішніх справ і міграції Ірландії, яка наразі головує в ЄС.

15 липня держави-члени Європейського Союзу домовилися продовжити дію механізму тимчасового захисту для українців, які залишили країну через війну, до 4 березня 2028 року. 30 липня Рада ЄС у межах письмової процедури затвердила продовження цього режиму та змінила умови для заявників, які підлягають призову на військову службу.