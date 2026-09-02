На Сахаліні через брак палива вертоліт з російськими чиновниками та пропагандистами впав на проїжджу частину

В РФ на півдні Сахаліну через брак палива здійснив жорстку посадку вертоліт Мі-8 , на борту якого перебували представник Сахалінської обласної виборчої комісії, четверо пропагандистів місцевих телеканалів та три члени екіпажу.

Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на пресслужбу облвиборчкому.

Вертоліт повертався з мису Терпенія у Поронайському районі, де проводилося дострокове голосування щодо виборів до Держдуми для мешканців важкодоступних районів.

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За інформацією Z-каналу Fighterbomber, причиною аварійної посадки стало самовідключення обох двигунів через повне вичерпання палива — до аеродрому Сокіл вертоліт не долетів близько п’яти кілометрів.

Пресслужба облвиборчкому зазначила, що під час підльоту до аеродрому вертоліт почав різко втрачати висоту, але пілоту вдалося посадити його на проїжджу частину, після чого він скотився в кювет.

Як йдеться в повідомленні, пасажири та члени екіпажу відбулися забоями та подряпинами, на дорозі також жертв немає. Зараз на місці працюють екстрені служби.

TMT пише, що гелікоптер належить авіазагону № 11 з Хабаровська і був наданий Міноборони Росії для забезпечення голосування у віддалених районах.

28 серпня агентство Bloomberg повідомляло, що РФ зіткнулася з другою хвилею дефіциту палива після рекордної кількості українських ударів по нафтопереробних заводах. За підрахунками журналістів, ЗСУ атакували НПЗ щонайменше 21 раз у серпні.