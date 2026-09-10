У Петербурзі шукають підрядника для перетворення станцій метро на укриття

У Петербурзі готують під укриття цивільної оборони дев’ять станцій метро та 35 кілометрів колій (Фото: REUTERS/Stringer)

Метрополітен російського Петербурга оголосив пошук підрядника, який має оцінити можливість перетворення дев'яти станцій метро, чотирьох відсіків та 35 кілометрів колій на укриття цивільної оборони.

Про це пише місцева газета Фонтанка з посиланням на дані порталу державних закупівель.

Майбутній підрядник повинен розробити техніко-економічне обґрунтування добудови чи дообладнання цих об'єктів, а також оцінити ризики — зокрема можливість потрапляння забрудненого повітря у вентиляційні системи та забезпечити фільтрацію від радіоактивного пилу, аерозолів і отруйних речовин.

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Окремо в технічному завданні прописані вимоги враховувати техногенні катастрофи та пожежі, а також зміну рівня ґрунтових вод і забудови навколо станцій.

За даними видання, у Петербурзі з 2024 року триває інвентаризація захисних споруд цивільної оборони.

Торік перевірили понад 2600 таких об'єктів, і, за словами представників місцевого комітету з питань законності, правопорядку та безпеки, більшість із них потребує ремонту.

Атаки на Петербург та Ленінградську область — що відомо

1 вересня поблизу Санкт-Петербурга в Ленінградській області пролунав сильний вибух, внаслідок якого спалахнула масштабна пожежа.

Атаки безпілотників також позначаються на транспортному сполученні в регіоні. Через загрозу дронових атак росіяни стали частіше обирати поїзди для подорожей між Москвою та Петербургом, аніж літаки — за перше півріччя 2026 року пасажиропотік на цьому напрямку скоротився на 18%, до 1,6 млн осіб, тоді як по Росії загалом спад становив лише 3,2%.

24 липня в петербурзькому аеропорту Пулково після атак дронів на регіон затримали близько 50 рейсів. Того дня безпілотники атакували склади російського маркетплейсу Wildberries у Санкт-Петербурзі та тимчасово окупованому Сімферополі.