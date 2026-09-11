Міжнародне енергетичне агентство знизило свій базовий прогноз щодо переробки російської нафти на найближчі 18 місяців до приблизно 4 млн барелів на добу. Це на 30% менше, ніж до вторгнення в Україну у 2022 році.

Про це йдеться у щомісячному звіті МЕА про нафтовий ринок, повідомляє Bloomberg.

«Залишається ризик того, що навіть ця більш обережна оцінка може недооцінити проблеми, з якими стикається російський нафтопереробний комплекс. Збільшення термінів постачання запасних частин та наближення холодної погоди можуть посилити навантаження на російську систему», — зауважує Міжнародне енергетичне агентство.

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За даними МЕА, нафтопереробна галузь РФ занепадає, оскільки санкції не дають їй відновитися після інтенсивних і точних ударів українських БпЛА.

«Зараз видається ймовірним, що постійні удари дронів та фрагментарний характер ремонтних робіт мають кумулятивний негативний ефект та погіршують стан нафтопереробної системи», — йдеться у звіті.

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Згідно з підрахунками Bloomberg, у серпні російські НПЗ зазнали щонайменше 22 ударів. Це найвищий місячний показник з початку повномасштабної війни.

«Українські сили застосовують кілька хвиль безпілотників проти окремих об'єктів, перевантажуючи захисні мережі та засоби ППО. Влучання також видається більш точним», — повідомляє МЕА.

Наразі дрони вражають установки вторинної переробки на російських НПЗ, заміна яких, за оцінками Міжнародного енергетичного агентства, може зайняти близько 6−8 місяців.

Водночас санкції проти енергетики РФ обмежують її доступ до запасного обладнання, що ще більше ускладнює ремонти.

Крім того, МЕА знизило свій прогноз щодо постачання російської нафти на 2026 рік на 125 тис. барелів на добу — до 8,7 млн барелів на добу.

10 вересня агентство Bloomberg із посиланням на дані щомісячного звіту ОПЕК повідомило, що у серпні 2026 року РФ видобувала в середньому 8,718 млн барелів нафти на добу. Це на 160 тис. барелів на добу менше за переглянутий середній показник липня і найбільше місячне зниження відтоді, як видобуток нафти в Росії почав скорочуватися в грудні 2025 року.

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3 вересня агентство Bloomberg писало, що у серпні 2026 року доходи РФ від продажу нафти впали до мінімального показника за останні шість місяців через зниження експортних цін. Ця ситуація посилює тиск на здатність Кремля фінансувати війну проти України.