У Росії заявили про атаку 1600 дронів, всі «збили»

Міноборони РФ 18 серпня заявило, що російська ППО нібито збила понад 1600 дронів за добу , а також десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS. Про це пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

Як пише російське агентство РИА Новости, ця атака стала наймасштабнішою.

«ППО збила 1671 дрон над Росією за минулу добу — це абсолютний рекорд», — йдеться у повідомленні росіян.

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Україна не підтверджувала і не спростовувала заяву російської сторони.

Попередній рекорд за кількістю застосованих дронів зафіксували під час атаки на РФ 16 серпня. Тоді росіяни заявляли, що за добу «збили 1478 безпілотників».

18 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджує, що в період з вчорашнього вечора до пʼятої ранку вівторка у бік Московського регіону летіло 620 БпЛА, з них 180 дронів нібито було знищено в межах цього регіону.

У Підмосков'ї внаслідок нічної атаки уражено склад Wildberries, там спалахнула пожежа. Цей факт підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов. Він визнав нічну атаку «масштабною» і стверджує, що в регіоні було збито 150 БпЛА.

На тлі атаки Росавіація запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.