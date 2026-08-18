У Росії заявили про атаку 1600 дронів, всі «збили»
Росію атакувала рекордна кількість дронів, заявили у Міноборони РФ (Фото: Exilenova+ / Telegram)
Міноборони РФ 18 серпня заявило, що російська ППО нібито збила понад 1600 дронів за добу, а також десять керованих авіабомб і два реактивні снаряди HIMARS. Про це пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.
Як пише російське агентство РИА Новости, ця атака стала наймасштабнішою.
«ППО збила 1671 дрон над Росією за минулу добу — це абсолютний рекорд», — йдеться у повідомленні росіян.
Україна не підтверджувала і не спростовувала заяву російської сторони.
Попередній рекорд за кількістю застосованих дронів зафіксували під час атаки на РФ 16 серпня. Тоді росіяни заявляли, що за добу «збили 1478 безпілотників».
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18 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджує, що в період з вчорашнього вечора до пʼятої ранку вівторка у бік Московського регіону летіло 620 БпЛА, з них 180 дронів нібито було знищено в межах цього регіону.
У Підмосков'ї внаслідок нічної атаки уражено склад Wildberries, там спалахнула пожежа. Цей факт підтвердив губернатор Московської області Андрій Воробйов. Він визнав нічну атаку «масштабною» і стверджує, що в регіоні було збито 150 БпЛА.
На тлі атаки Росавіація запровадила тимчасові обмеження на приймання та відправлення літаків у московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Жуковський і Шереметьєво.