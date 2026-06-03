Дим над Києвом після масованого удару РФ дронами та ракетами 2 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Thomas Peter)

Війська країни-агресора Росії здійснили масований удар по Києву 2 червня , щоб скористатися дефіцитом ракет до Patriot в Україні, а також відвернути увагу від нездатності захистити глибокий тил РФ і невдач окупантів на полі бою, сказано в аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль намагався виправдати масований удар по столиці України, заявивши про «відповідь» на атаку 22 травня на штаб російського центру БпЛА Рубікон в окупованому Старобільську Луганської області. Москва брехливо стверджує, що Сили оборони завдали удару по цивільному об'єкту, після чого російська армія нібито уразила військові та оборонно-промислові об'єкти України.

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Однак комбінований удар 2 червня завдав значної шкоди цивільній та критичній інфраструктурі, внаслідок чого в Україні загинули близько 23 людей, ще 130 — постраждали. Використання Росією касетних боєприпасів та подвійні удари по рятувальниках доводять російську тактику, що має на меті вбити якомога більше цивільних в Україні, говориться у зведенні.

«Твердження Росії про те, що нещодавні удари є відповіддю на один удар по окупованому Старобільську, є спробою приховати той факт, що Росія, найімовірніше, все одно б їх завдала», — вказують аналітики.

ISW також називає удар 2 червня частиною ескалації з боку РФ, що відбувається після перемир’я 9−11 травня, коли диктатор Володимир Путін був змушений просити Київ утриматися від ударів по Москві для проведення скороченого параду на честь російського Дня перемоги. Він прагне оговтатися від цього сорому, сказано у матеріалі.

Посиленими ударними операціями проти Києва Путін також намагається зламати волю України до боротьби й приховати свою нездатність захистити російську територію від українських далекобійних ударів, резюмують аналітики.

Фото: ISW

Масований удар по Україні 2 червня — головне

Вночі проти 2 червня російська армія застосувала проти України 729 засобів повітряного нападу, зокрема 73 ракети і 656 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару став Київ, де загинули семеро людей, постраждали — понад 80.

Серед об'єктів, пошкоджених у восьми районах Києва: житлові будинки (зокрема частково зруйнована 9-поверхівка в Подільському районі та багатоповерхівки в інших районах), автосалон Zeekr, АЗС, сервісний центр МВС 8041, п’ять медустанов, зокрема велика амбулаторія Голосіївського району, тощо.

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У Дніпрі внаслідок російських атак 2 червня загинули 16 людей. У місті пошкоджено житлові будинки, підприємство, пожежну частину, гаражі та автомобілі. Вибухи також лунали в Харкові, Запоріжжі та Сумах.