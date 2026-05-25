Маршалок Сейму Польщі прийшов у гості до 16-річного українця, якого через мову побили поляки

Маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий відвідав 16-річного українця Артема, який зазнав травм внаслідок нападу поляків на Свентокшиському мосту у Варшаві. Політик засудив агресію проти підлітка та запросив його разом із родиною до парламенту.

Про це Чажастий розповів на своїй сторінці у Facebook.

«За те, що хлопець розмовляв українською зі своїми друзями, група трохи старших підлітків із Польщі подарувала йому тріщину в черепі, вибиті зуби, шрами на обличчі та страх виходити з дому», — написав політик.

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Родина Артема поділилася з польськими політиками історією свого життя у Польщі. Вони зазначили, що вдячні за можливість перебувати там, адже їхній рідний дім опинився на території, окупованій Росією. Водночас українці сказали, що останнім часом відчувають певні зміни у ставленні, а напад на Артема став для його батьків «ударом, якого важко було очікувати».

«Я кажу це як батько, дідусь і людина: я не погоджуюся з насильством. Я не погоджуюся з цькуванням на людей через їхню національність, мову чи віру. І я не погоджуюся з байдужістю до таких ситуацій», — заявив маршалок Сейму і додав, що говоритиме про це з керівництвом Міністерства внутрішніх справ Польщі.

Раніше у Польщі затримали пʼятьох підозрюваних у побитті трьох підлітків — громадян України. 7 травня у на Свентокшиському мосту у Варшаві було жорстоко побито трьох українських підлітків. Повідомлялося, що один з українців зазнав таких важких травм, що йому знадобилася госпіталізація.

Поліція затримала підозрюваних — п’ятьох громадян Польщі віком 15−18 років.

Польські правоохоронці заявили, що на той момент не було підстав вважати мотивом нападу етнічну приналежність постраждалих.