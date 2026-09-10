Рубіо відповів, чи балотуватиметься у президенти США у 2028 році

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі не планує балотуватися у президенти на виборах 2028 року, повідомляє NBC News.

Як зазначають журналісти, Рубіо став одним із небагатьох представників американської адміністрації, які не беруть участі у з'їзді Республіканської партії в Далласі. У цей час він перебуває з дипломатичним візитом у Колумбії. Там один із представників ЗМІ поцікавився, чи вважає Рубіо себе одним із головних претендентів на висунення від Республіканської партії на президентських виборах 2028 року.

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Відповідаючи на це запитання, держсекретар заявив, що зосереджений на своїй роботі в адміністрації як член кабінету міністрів і радник з нацбезпеки.

«Ну, я не знаю, що чекає на мене в майбутньому, але на даний момент у мене немає таких планів. Я на 100% зосереджений на своїй роботі», — відповів Рубіо у відповідь на запитання, чи мріє він стати президентом США.

За даними джерела NBC News Рубіо заявив, що наразі не планує йти в президенти США, але при цьому «залишив двері відчиненими» для такої можливості.

Раніше NBC News повідомляло, що міністр оборони США Піт Гегсет обговорює можливість балотуватися в президенти країни у 2028 році, хоча в Пентагоні це заперечують.

Можливе висунення Гегсета могло б зробити його конкурентом віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо, яких вважають потенційними претендентами від республіканців на президентських виборах у 2028 році, додали в NBC News. Водночас його кандидатура може зіткнутися з критикою через його роботу на посаді міністра оборони, зокрема через ситуацію навколо війни з Іраном та торішній скандал Сігналгейт.

Деякі прихильники президента США Дональда Трампа підтримують кандидатуру Гегсета, хоча наголошують, що йому доведеться продемонструвати результати на посаді глави Пентагону.

4 травня 2025 року Трамп назвав Джей Ді Венса і Марка Рубіо серед тих, хто зможе зайняти його місце лідера Республіканської партії, взявши на себе відповідальність за рух MAGA.

Крім того, Трамп заявив, що республіканців, які можуть стати лідерами у 2028 році, налічується до 20 осіб.