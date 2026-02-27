Ватикан випустив поштову марку із зображенням Патріаршого собору УГКЦ у Києві під час відключень світла

Про це повідомляє Reuters.

На новій марці зображено київський греко-католицький собор Воскресіння Христового, затемнений через відсутність електроенергії, але освітлений ззаду сяйвом неба.

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Зазначається, що цей дизайн незвичайний для ватиканських марок. Поштова служба Ватикану часто випускає марки на честь католицьких свят або національних церков, але зазвичай уникає політичних відсилань у своїх дизайнах.

Фото: REUTERS/Antonio Denti

Архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, який був присутній на заході у Ватикані з нагоди відкриття марки, заявив, що її випуск є «великим моментом розради».

«Ми дійсно відчуваємо підтримку Святого Престолу за цю особливу увагу до нашої історії, до нашого життя в цей трагічний момент війни», — сказав Шевчук.

Поштову марку Ватикану було випущено на честь 30-ї річниці відновлення Київської католицької єпархії після розпаду Радянського Союзу і 12-ї річниці будівництва собору.