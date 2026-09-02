Про це повідомляє газета The Wall Street Journal, посилаючись на низку документів та слова західних чиновників.

За даними видання, в одному з аеропортів країни проходили операції з товарами на сотні мільйонів доларів, які підпадають під обмеження або призначені для компаній, що перебувають під санкціями. Деякі з них можуть використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Згідно з документами та словами чиновників, вантажні відсіки аеропорту часто заповнені авіаційними запчастинами, електронними компонентами та іншими товарами, на які поширюються обмеження, пише WSJ.

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Як зазначає газета, через Мальдіви проходять відносно невеликі обсяги товарів, порівняно з Китаєм, Туреччиною та ОАЕ, на які припадає близько $15 млрд обмеженого російського імпорту щороку. Проте, як зазначають журналісти, потік товарів через Мальдіви, про який раніше не було відомо, демонструє, наскільки масштабними є зусилля Кремля з обходу обмежень.

Документи, які вивчила WSJ, свідчать про те, що щоранку в аеропорт Мале прибуває комерційний рейс найбільшої російської авіакомпанії Аерофлот. Там команди місцевих посередників, які співпрацюють із пов’язаними з Росією логістичними компаніями, допомагають оформити через митницю товари зі США, Європи та Китаю. Приблизно через дві години ці товари завантажують на рейси Аерофлоту, які повертаються до Москви з вантажем.

Після потрапляння до Росії продукцію в деяких випадках розподіляють між підсанкційними структурами, зокрема найбільшим російським внутрішнім авіаперевізником S7 Airlines та його підприємствами з технічного обслуговування, які мають труднощі з отриманням запасних частин для свого старіючого авіапарку.

Серед вантажів, які проходили транзитом через Мале, були мікрочипи, придатні як для цивільної техніки, так і для складних систем наведення ракет, оптичні прилади, необхідні для супутників, що відстежують переміщення військ противника, а також авіаційні заклепки та болти, які однаково добре підходять як для пасажирського літака, так і для винищувача чи далекобійної ракети, пише газета.

Згідно з документами, які вивчили журналісти, російський імпорт із Мальдівів — країни, яка практично не має промисловості, — у 2022 році зріс до понад $630 млн порівняно з менш ніж $7 млн у 2021 році. За словами західних чиновників, уряд Мальдівів зазнає дедалі більшого тиску з боку США та Європи, які вимагають закрити цей канал. За словами людини, обізнаної із ситуацією, місцева влада знає про проблему та працює над її вирішенням.

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Частково проблема полягає в тому, що митна служба Мальдівів має обмежений штат, а товари, які прямують транзитом через країну, перевіряють мінімально, повідомило джерело газети. За його словами, транзитні вантажі зазвичай не проходять фізичний огляд. Натомість влада покладається на документи.

Видання The Economist повідомляло, що Кремлю вдалося обійти санкції та придбати обладнання для 3D-друку деталей турбін, аналогічне тому, що використовується на західних заводах Rolls-Royce. Вартість одиниці реактивного дрона з такою турбіною знизилася щонайменше наполовину, до приблизно 50−70 тис. доларів, і продовжуватиме знижуватися.

Ймовірно, ситуація лише погіршуватиметься. Усупереч прогнозам Заходу, Росія знайшла спосіб налагодити серійне виробництво реактивних двигунів.