Президент Франції Еммануель Макрон заспівав La Bohème шансоньє Шарля Азнавура, а прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян акомпанував йому на барабанах.

Про це у понеділок, 4 травня, написала журналістка Аньєс Вахрамян у своєму Х.

Зокрема вона уточнила, що подія відбулась під час державної вечері в Єревані.

Вахрамян також поширила відео, де видно як Макрон з мікрофоном у руках співає La Bohème, а Пашинян акомпанував йому на барабанах.

Реклама

Цей музичний момент став символом дружньої атмосфери між політиками, зазначила вона.

Шарль Азнавур — французький шансоньє, композитор і актор вірменського походження, один із найвідоміших виконавців французької естради.

У понеділок, 4 травня, у Єревані розпочався саміт Європейської політичної спільноти, куди прибули лідери 48 держав та урядів. Саміт відбудеться під гаслом Будуємо майбутнє: єдність і стабільність у Європі. Головними темами заявлені зміцнення стійкості демократії, розвиток взаємозв'язків і підвищення економічної та енергетичної безпеки.

3 травня Зеленський прибув до Єревана, де зустрівся з прем'єр-міністрами Норвегії Йонасом Гаром Стере та Великої Британії Кіром Стармером, а також з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем.

