Єврокомісар Домбровскіс підписав меморандум про кредит Україні на €90 млрд: перший транш очікується у червні

Валдіс Домбровскіс , європейський комісар з питань економіки, у середу, 20 травня, підписав меморандум про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги Україні на суму €8,35 млрд в рамках €90 млрд позики ЄС.

Про це єврокомісар повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Підписавши меморандум про порозуміння щодо макрофінансової допомоги у формі кредиту Україні, готуємося в червні здійснити перший платіж. Ця підтримка та пов’язані з нею реформи зміцнять українську економіку, сприятимуть зростанню доходів держави, а також боротьбі з корупцією. Тепер парламент України має затвердити ці реформи, які є суттєвими для інтеграції України в ЄС», — зазначив він.

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Пресслужба Європейської комісії повідомила, що у Меморандумі про взаєморозуміння визначено основні параметри підтримки у вигляді багатосторонньої фінансової допомоги, зокрема орієнтовний розмір траншів та умови, які необхідно виконати для їхнього надання.

Як йдеться у пресрелізі, до них належать постійне дотримання Україною ефективних демократичних механізмів, верховенства права, боротьби з корупцією та прав людини.

Крім того, в документі визначені політичні умови, які повинен виконати Київ перед наданням кожного траншу фінансової допомоги.

«Відповідно до Регламенту про кредит на підтримку України, політичні умови мають сильний фіскальний фокус і побудовані навколо трьох основних напрямків: мобілізація доходів, ефективність державних видатків та системи управління державними фінансами. Умови для першого траншу включають заходи у всіх трьох напрямках, зокрема кроки щодо оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, розробку галузевих стратегій для державних інвестицій та оновлення Митного кодексу України», — йдеться у пресрелізі.

Видання Європейська правда з посиланням на інформацію від посадовця Єврокомісії уточнило: перш ніж отримати у червні перший транш макрофінансової допомоги у розмірі €3,2 млрд в рамках 90-мільярдного кредиту, Україна, окрім оновлення Митного кодексу, має провести й інші реформи.

За інформацією джерел, умови для першого траншу включають подання до Верховної Ради законопроєктів щодо ключових податкових заходів, зокрема щодо скасування звільнення від ПДВ для імпортованих посилок низької вартості (до €150), а також щодо оподаткування цифрових платформ (останнє — виконано).

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Окрім цього, серед вимог — продовження дії військового збору з доходів фізичних осіб (закон ухвалений парламентом та підписаний президентом).

За словами джерел, також від України очікують:

ухвалення законодавства на підтримку розробки секторальних стратегій державних інвестицій;

ухвалення Стратегії управління державними фінансами;

подання до Кабінету Міністрів оновленого Митного кодексу України;

призначення нового постійного голови Державної митної служби (призначений 10 квітня).

22 квітня посли ЄС погодили виділення Україні кредиту на €90 млрд та схвалили 20-й пакет санкцій проти Росії після того, як Угорщина зняла вето на рішення.

Український президент Володимир Зеленський 23 квітня повідомив, що перший транш може бути доступним вже у травні або у червні. Він заявив, що його срямують на виробництво дронів та енергетику.