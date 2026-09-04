Генеральний штаб ЗСУ заявив, що два великі підприємства нафтопереробної галузі країни-агресора Росії припинили роботу після їх ураження українськими силами.

Про це у п’ятницю, 4 вересня, Генштаб повідомив в своєму Telegram.

Зокрема, йдеться про завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстові Нижньогородської області, роботу якого було зупинено після атаки 26 серпня.

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Також, за даними Генштабу, припинив роботу комплекс Новатек-Усть-Луга у Ленінградській області. Під час атаки 1 вересня там були пошкоджені нафтопроводи між насосною станцією та резервуарами, установка переробки первинного газового конденсату і дві колони установки гідрокрекінгу. Крім того, зафіксували займання трубопроводу в резервуарній групі та розлив нафтопродуктів.

У Генштабі наголосили, що обидва підприємства використовуються для забезпечення потреб російських окупантів.

26 серпня в Reuters повідомляли, що наразі усі основні нафтопереробні заводи Лукойлу в Росії не працюють. Пермський НПЗ зупинив роботу після атаки 21 серпня, а Волгоградський припинив переробку нафти ще 31 липня. За даними видання, точні строки відновлення роботи підприємств наразі невідомі.