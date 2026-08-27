Лукашенко поїхав у Росію до Путіна

27 серпня, 21:20
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Фото: REUTERS/B. Rentsendorj)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Фото: REUTERS/B. Rentsendorj)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з робочим візитом до Росії, де матиме зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє видання Наша Ніва.

Лукашенко і Путін обговорять основні напрямки співробітництва між країнами, а також «обміняються думками щодо актуальних питань регіонального та міжнародного порядку денного та проблем безпеки».

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Крім того, самопроголошений президент Білорусі зустрінеться з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним.

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З ним Лукашенко буде обговорювати розвиток торговельно-економічних та інвестиційних зв’язків між Білоруссю та Росією та реалізацію спільних коопераційних проектів.

26 серпня стало відомо, що Лукашенко наказав перевірити боєготовність армії Білорусі - нібито після візиту директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа до Москви.

У червні 2026 року Лукашенко приїжджав у резиденцію Путіна на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі й тривала близько п’яти годин.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Росія Володимир Путін Білорусь Олександр Лукашенко

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