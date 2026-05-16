«Мінський гауляйтер»: Мадяр натякнув на відплату Лукашенку за дозвіл на проліт шахедів під час атак на Україну

Російські шахеди використовують територію Білорусі під час атак на Україну (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволяє державі-агресору Росії використовувати територію своєї країни для атаки шахедами на Україну. Про це він написав у Facebook.

За словами Мадяра, шахеди залітають на територію України через «коридори» у Білорусі.

«Мінський гауляйтере Лукашеску! Ми фіксуємо проліт кожного одного шахеда, що, скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, кожну одну твою фрікцію та шатанину мілітарного відтінку», — написав Мадяр.

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Він зауважив, що, попри брехню про «нейтралітет» у війні, Лукашенко напряму причетний до вбивства цивільних українців. Мадяр натякнув на розплату за пособництво Москві.

Під час масованої атаки РФ на Україну шахедами 13 травня окупанти, за даними Повітряних сил ЗСУ, використовували територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА.

За словами президента Володимира Зеленського, Москва активізувала спроби втягнути Білорусь у війну.