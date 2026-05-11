Лукашенко заговорив про «наземну операцію»: що мав на увазі білоруський диктатор

Білоруський лідер Олександр Лукашенко заявив про необхідність модернізації армії країни сучасним озброєнням, оскільки без цього, за його словами, "неможливо забезпечити ефективну оборону".

Його цитують інформагенство БелТА і пропагандистський Telegram-канал Пул первого.

За словами Лукашенка, влада Білорусі планує оцінити рівень технічного оснащення збройних сил.

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«Без оснащення військ сучасним озброєнням вирішити завдання оборони неможливо. Ми повинні мати зброю, якою можемо скористатися, з якою вміємо поводитися», — сказав він.

Лукашенко також зазначив, що армія повинна враховувати особливості території країни як потенційного театру бойових дій. Диктатор додав, що сучасні війни не можна виграти лише авіаударами та ракетними атаками, наводячи приклад конфліктів на Близькому Сході.

«Останні конфлікти про це говорять. Припустімо, що збройне зіткнення Ірану, Ізраїлю та США що показало? Бомбили, закидали бомбами та ракетами… І що перемогли? Ні. Без наземної операції нікуди», — стверджує Лукашенко.

Після цих слів у мережі з’явилися повідомлення про нібито підготовку Лукашенком наземної операції. У Центрі протидії дезінформації назвали їх маніпулятивними та такими, що не відповідають дійсності.

«Лукашенко не готує ніяку наземну операцію. Такої заяви не було, також в Білорусі немає сил, здатних проводити зараз наземну операцію. Все, що робить Білорусь зараз — імітує якусь бурхливу діяльність, включно з інформаційними хвилями», — наголосив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він додав, що будь-які агресивні дії призведуть до негативних наслідків для самої Білорусі. Україна стежить за ситуацією та готова до будь-якого розвитку подій.

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4 травня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що на території Білорусі триває створення полігонів та логістичних напрямків, які можуть бути використані Росією у будь-який момент. Наразі російське угруповання в Білорусі недостатнє для наступу на Україну.

2 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що напередодні спостерігалася «специфічна активність» біля кордону Білорусі. Він підкреслив, що Україна уважно фіксує всі зміни.