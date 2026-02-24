Директорка Лувру Лоранс де Кар подала у відставку після «пограбування століття»

Макрон прийняв відставку де Кар і похвалив її рішення залишити посаду директорки Лувру (Фото: REUTERS/Abdul Saboor)

Лоранс де Кар, директорка відомого музею Лувр у Парижі, подала у відставку у вівторок, 24 лютого, після торішнього «пограбування століття», під час якого було викрадено королівські коштовності на суму €88 млн.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що прийняв відставку Лоранс де Кар і похвалив її рішення залишити посаду як «акт відповідальності в той час, коли найбільший музей світу потребує як стабільності, так і сильного нового імпульсу».

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«Президент подякував їй за роботу та відданість протягом останніх кількох років і, визнаючи її безперечний науковий досвід, доручив місію в рамах французького головування у G7, зосереджену на співпраці між основними музеями країн-учасниць», — ідеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Раніше Де Кар уже запропонувала свою відставку міністерці культури Рашиді Даті після пограбування, під час якого злодії вдерлися до галереї Аполлона, але тоді її пропозицію відхилили.

Торік вона визнала, що «абсолютно застаріла або навіть відсутня технічна інфраструктура» для моніторингу найцінніших скарбів країни стала «жахливим висновком» для найбільшого музею світу.

Де Кар стала першою жінкою — директоркою Лувру за його 230-річну історію. Вона обійняла цю посаду у вересні 2021 року.

Пограбування Лувру — що відомо

19 жовтня 2025 року сталося пограбування Лувру. За даними медіа, злочинців було троє або четверо. Вони були одягнені в яскраво-жовті жилети й балаклави.

Грабіжники потрапили всередину Лувру з південного боку будівлі музею, яка розташована вздовж Сени, розрізавши зовнішнє скло дисковим різаком. Вони викрали дев’ять предметів із колекції Наполеон і французькі монархи. Загальний збиток музей оцінює у €88 млн.

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Згодом біля Лувру знайшли одну з викрадених прикрас. За даними джерела BFMTV, корону імператриці Євгенії зловмисник загубив під час утечі.

25 жовтня французька поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у причетності до злочину. Одного заарештували в аеропорту під час спроби втекти в Алжир, іншого — у передмісті Парижа.

Інфографіка: NV

29 жовтня в Парижі затримали третього підозрюваного в пограбуванні Лувру.

30 жовтня прокурорка Парижа Лор Бекко заявила про затримання ще п’ятьох осіб, яких підозрюють у причетності до пограбування.

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1 листопада прокурори висунули обвинувачення двом особам у справі про пограбування Лувру. Ще трьох затриманих відпустили.

25 листопада повідомлялося, що у Франції затримали ще чотирьох осіб, підозрюваних у пограбуванні Лувру — двох чоловіків і двох жінок із Паризького регіону, які приєднаються до раніше заарештованих.