У Литві запропонували скоротити час транзиту через країну для росіян

У Литві запропонували скоротити час транзиту для росіян (Фото: Elta)

У Литві обговорюють можливість скорочення дозволеного часу транзиту через країну для громадян Росії.

Про це повідомляє Delfi.

Депутат Сейму Арвідас Анушаускас запропонував скоротити дозволений час транзиту територією країни для громадян Росії з 24 до шести годин.

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Радник президента Литви Маріус Чеснулявічюс заявив, що не бачить причин заперечувати проти такої пропозиції.

За його словами, таке обмеження могло б зменшити кількість можливих порушень правил перебування під час транзиту.

«Підстав для заперечень справді немає. Гадаю, головне тут — те, що сама пропозиція робить акцент на часовому обмеженні: якщо зараз дозволено перебувати до 24 годин, то шість годин зменшили б бажання їздити Литвою», — сказав радник президента Литви.

Чеснулявічюс також заявив, що скорочення допустимого часу транзиту не можна вважати приниженням гідності людей, яких це стосується.