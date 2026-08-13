Литва планує викопати рови вздовж кордонів із Росією та Білоруссю

Про це повідомляє DW.

Відповідне рішення уряд країни ухвалив у середу, 12 серпня, за пропозицією Міністерства оборони.

Зазначається, що середня ширина ровів становитиме близько 20 метрів. Водночас на окремих ділянках, визначених командуванням литовської армії, вона може сягати 150 метрів. На створення таких оборонних ліній Литва планує витратити близько 50 млн євро. Завершити роботи мають до 2028 року.

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Крім того, влада країни узгодила заходи з відновлення боліт до 2030 року з метою зміцнення оборони. Завдяки цьому території Литви стануть важкопрохідними для важкої військової техніки.

Країна також планує збільшити кількість військових складів з інженерними загородженнями для швидкого перекриття доріг протитанковими їжаками, бетонними конструкціями, колючим дротом та іншими засобами.

10 серпня агенція Reuters повідомляла, що Польща, Литва, Латвія та Естонія посилюють охорону критичної інфраструктури через побоювання, що Росія може організувати атаку під чужим прапором із використанням українських дронів.

Минулого тижня Литва заявила, що Москва може готувати таку постановочну атаку. Польща, Латвія та Естонія також попереджали про можливі диверсії, які Росія може використати для перевірки готовності НАТО реагувати на тлі сумнівів щодо подальшої прихильності США до Альянсу.

Загроза російських провокацій — що відомо

28 червня керівник Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота публічно заявив, що Росія готова заслати «зелених чоловічків» на територію балтійських держав. За його оцінкою, Путін нині є заручником власної поразки, через що Росія здатна продовжувати військові дії в Україні ще кілька років, паралельно вдаючись до гібридних атак проти східних рубежів Альянсу.

29 червня Міноборони Литви повідомило, що наразі немає жодних об'єктивних ознак підготовки Росії до повномасштабного військового нападу на країни Балтії.

3 липня The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, повідомляло, що США попередили Варшаву про підготовку Москвою збройної провокації на польській території — за даними журналістів, вона може оперуватися з Калінінграда чи Білорусі й включати різні сценарії — від ракетних та дронових ударів до незаконного перетину кордону.

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15 липня міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв, що Росія може готувати операцію під чужим прапором із застосуванням українських дронів.