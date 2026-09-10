Російський дрон, через який затримали літак Зеленського, впав за 160 км від аеропорту Кишинева

Літак Зеленського затримали через дрон РФ, який упав за 160 км від аеропорту Кишинева (Фото: Офіс президента)

Літак президента України Володимира Зеленського, який вилітав з Молдови до Норвегії, затримали через російський дрон , який упав за 160 км від аеропорту Кишинева.

Про це у четвер, 10 вересня, пише The Associated Press.

У вівторок, 8 вересня, російський дрон упав у полі соняшників поблизу одного із сіл Ришканського району. Після падіння виникли чотири пожежі, однак люди не постраждали.

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Речник уряду Молдови Думітру Чорічі повідомив, що повітряний простір країни закрили у другій половині дня, щоб убезпечити літаки, які на той момент перебували в небі. Через це затримали три рейси, зокрема літак із Зеленським.

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Молдовська влада підтвердила, що безпілотник упав і вибухнув приблизно за 160 км від міжнародного аеропорту Кишинева. Після скасування обмежень літак Зеленського зміг вилетіти із затримкою.

Безпілотник, який залетів у повітряний простір Молдови, перед цим перетнув кордон із Румунією. Там, на території країни-члена НАТО, його рух відстежували над кількома повітами на північному сході. Для контролю траєкторії польоту підняли два винищувачі F-18 Повітряних сил Іспанії, після чого дрон знову увійшов у повітряний простір Молдови.

Молдовська поліція повідомила, що фахівці виявили уламки безпілотника із двигуном та характеристиками, подібними до дронів типу Герань. На місці падіння зафіксували значну вирву. Експерти продовжують дослідження, щоб встановити тип і масу вибухової частини БпЛА.

8 вересня Зеленський разом з дружиною прилетіли до Норвегії, щоб узяти участь у похороні короля Гаральда, а також провести переговори з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Пізніше Стере розповів, що літак президента України мало не збив безпілотник під час зльоту з Молдови.

Посол Молдови у США Владислав Кульмінський припустив, що російський дрон міг навмисно залетіти в повітряний простір Молдови саме тоді, коли літак Зеленського перебував в аеропорту Кишинева, однак наголосив, що говорити про цілеспрямовану атаку на президента наразі зарано.

До того ж джерела Суспільного в Офісі президента заявили, що літак Зеленського не перебував одночасно в повітрі з російським дроном, який залетів у Молдову, а Україна стежила за його польотом і чекала, поки БпЛА зникне з радарів.