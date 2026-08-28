Росія може мати у бойовому розпорядженні приблизно 37 боєздатних бортів Ту-95МС (Фото: flickr.com)

Війська країни-агресора Росії мають у розпорядженні приблизно 37 бортів Ту-95 у версіях МС та МСМ після ураження вночі у п’ятницю, 28 серпня, ще одного літака у місті Енгельс, повідомляє Defense Express .

За даними української розвідки, які були опубліковані кілька днів тому, у боєздатному стані у російських окупантів перебували 38 бортів Ту-95. Таким чином, після ураження бомбардувальника в Енгельсі вночі у росіян залишилися 37 бортів.

Реклама

Водночас на «папері» у складі Повітряно-космічних сил РФ, за даними Defense Express, перебувають 47 літаків-ракетоносіїв Ту-95, з яких щонайменше десяток не можуть виконувати бойові завдання.

Інфографіка: NV

Видання припускає, що нічна атака СБУ на Енгельс ще більше обмежила можливості країни-агресора та цілком могла зірвати плани окупантів із завдання чергового далекобійного удару по Україні.

Defense Express пише, що спецпідрозділ Альфа СБУ міг уразити літак Ту-95МС далекобійними дронами MICH 2000, про що свідчать опубліковані у Мережі кадри. Цей дрон, який дещо нагадує шахед, може долати відстань до 2000 км і нести бойову частину вагою 60 кг.

Вночі 28 червня у російському місті Енгельс Саратовської області РФ лунали вибухи, моніторингові пабліки повідомляли про ймовірну атаку на авіабазу.

Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив, що підрозділ Альфа СБУ уразив російський Ту-95МС. Супутникові знімки свідчать про значні пошкодження літака.