Дуже відчутна втрата. Як РФ застосовує свої рідкісні літаки Су-57, два з яких нещодавно уразила Україна, і скільки їх має

1 травня стало відомо, що наприкінці квітня Сили оборони України уразили два найновітніші російськ і винищувачі Су-57 разом із кількома іншими літаками на аеродромі Шагол у Челябінській області. Водночас 3 травня Росія використала такі ж літаки, щоб завдати ракетного удару по Дніпру.

Як уточнив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, 3 травня Росія атакувала Дніпро з літаків тактичної авіації РФ Су-34 та Су-57, завдавши удару п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69. Чотири ракети було збито, ще одна не досягла цілі. Одна зі збитих ракет влучила в гуртожиток, суттєво пошкодивши його. Загинула одна людина, постраждали 11.

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Водночас за кілька днів до цього український удар по аеродрому Шагол «прорідив» авіапарк і без того рідкісних багатоцільових винищувачів Су-57 щонайменше на два літаки. Це стало новою відчутною для РФ втратою відтоді, як у червні 2024 року на території аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області РФ було вперше в історії уражено Су-57. NV нагадує, що важливо знати про ці літаки і чому у Росії їх так мало.