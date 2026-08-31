Був надто п’яним, щоб щось пам’ятати. Юнак, який викрав літак і залетів у зону АЕС в Угорщині, дав свідчення поліції

Поліція Угорщини встановила особу юнака, який у суботу викрав легкомоторний літак з аеропорту Калоча та залетів у захисну зону атомної електростанції Пакш.

Ним виявився 24-річний чоловік, якому висунули звинувачення в самовільному заволодінні транспортним засобом та розбої. Про це повідомляє Telex.

Після того як угорські винищувачі Gripen піднялися на перехоплення, літак вийшов із захищеної зони АЕС і здійснив вимушену посадку на полі за 15 км від станції. Юнак вибіг на дорогу, де хтось зупинився допомогти йому, — у відповідь він спробував викрасти автомобіль рятівника, але невдало: поліція затримала його за кілька хвилин.

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За даними Telex, під час допиту юнак заявив, що був настільки п’яним, що не пам’ятає подій того дня. Чоловіка затримали, слідство ініціювало його арешт.

Як пише видання, викрасти літак вдалося через те, що в аеропорту Калоча не було охорони.

26 серпня стало відомо, що угорські радари зафіксували вхід невідомого легкомоторного літака в захищену зону атомної електростанції Пакш — куди заборонено залітати будь-якому повітряному апарату. Міністр оборони Угорщини Ромулус Ружин-Сенді повідомляв, що для перехоплення літака підняли два винищувачі Gripen, готові у разі потреби збити апарат, який прямував до станції.

Небезпеки вдалося уникнути: літак вийшов із захищеної зони АЕС і за 15 км здійснив вимушену посадку в полі. Пілота на той момент ще не було встановлено, а поліція оприлюднила відео з викраденим апаратом і закликала свідків повідомляти про будь-яку інформацію.

Атомна електростанція Пакш є єдиною діючою АЕС Угорщини — вона розташована на березі Дунаю приблизно за 100 км на південь від Будапешта та забезпечує близько половини всієї електроенергії, що виробляється в країні. Об'єкти такого рівня критичної інфраструктури мають суворо охоронювані повітряні зони, куди заборонено залітати цивільним літакам без спеціального дозволу.