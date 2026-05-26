Джон Гілі повертався на борту Dassault Falcon 900 з Естонії (Фото: REUTERS/Jaimi Joy)

Урядовий літак Королівських військово-повітряних сил Великої Британії, яким користуються прем’єр-міністр, члени уряду, високопоставлені військові та король, не має систем захисту від радіоелектронних перешкод.

Про це пише The Times.



25 травня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повертався на борту Dassault Falcon 900 з Естонії разом із британськими військовими. Під час польоту поблизу кордону з Росією на літаку виникли проблеми зі зв’язком.

Реклама

На борту зник супутниковий сигнал, смартфони та ноутбуки залишилися без доступу до інтернету, а GPS не працював протягом усього польоту.

The Times зазначає, що уряд не встановив на Dassault Falcon 900 захисні системи, зокрема засоби зв’язку, стійкі до перешкод.

Естонія межує з Ленінградською областю РФ, де російські сили регулярно використовують засоби радіоелектронної боротьби для протидії атакам українських безпілотників.

Видання нагадує, що схожий інцидент стався у 2024 році з літаком, яким летів тодішній міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс. Тоді супутниковий сигнал зник приблизно на 30 хвилин під час польоту біля узбережжя Калінінградської області РФ.

За інформацією The Times, рішення не встановлювати захисні системи раніше пояснювали прагненням заощадити до 200 млн фунтів стерлінгів, однак згодом його переглянули. Експерти тоді заявляли, що літак є вразливим до раптового нападу.

У березні 2026 року міністр з питань оборонних закупівель Великої Британії Люк Поллард повідомив, що уряд розглядає розширення можливостей урядового літака, зокрема встановлення захисного обладнання.