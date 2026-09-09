У Молдові приземлився український літак Антонов, який летів із Чернівців

Літак з України прибув до Молдови (Фото: Скриншот із відео / NewsMaker)

Літак Ан-32, який у вівторок, 8 вересня, вилетів із Чернівців, пролетів над Бельцями та приземлився в аеропорту Меркулешти в Молдові .

Про це пише NewsMaker.

Там уточнили, що літак пролетів над Бельцями на висоті приблизно 1350 метрів.

Управління цивільної авіації Молдови повідомило, що рейс із Чернівців до аеропорту Меркулешти відбувся з необхідними дозволами та погодженнями. Зокрема, маршрут узгодили через Міністерство закордонних справ, а план польоту офіційно затвердили.

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У польотній документації було вказано: Державна служба України з надзвичайних ситуацій, підкреслили у виданні. До Меркулешт літак прибув об 11:35 за місцевим часом.

Аеропорт Меркулешти розташований на півночі Молдови, приблизно за 35−40 км від українського кордону. Це військовий аеродром, який належить Повітряним силам Молдови. Повітряний простір України наразі залишається закритим для цивільної авіації через безпекову ситуацію.

Вночі 9 вересня війська РФ завдали удару по пункту пропуску Старокозаче на кордоні з Молдовою, виникла пожежа. Внаслідок атаки загинули двоє людей, які перебували біля пункту пропуску. Держмитниця повідомляла, що оформлення осіб і транспортних засобів на цьому напрямку кордону призупинено.