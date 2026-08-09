У Франції заарештували 420 людей за підозрою у підпалах лісів, 166 з них неповнолітні

Міністерство внутрішніх справ Франції оголосило про 420 арештів людей, які нібито навмисно або випадково спричинили лісові пожежі . Серед них 166 неповнолітніх.

Про це повідомив сайт BBC.

В одному випадку 23-річного чоловіка звинуватили в тому, що він навмисно спричинив 10 пожеж протягом п’яти днів у південно-східному районі Вар минулого місяця, зазначається у статті. Якщо його визнають винним, йому загрожує 15 років позбавлення волі та штраф у розмірі 150 тисяч євро.

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Багатьох уже засудили, наприклад, чоловік, який нещодавно спричинив три пожежі в лісі Раон-Л'Етап у регіоні Вогези, отримав три роки ув’язнення.

Зазначається, що деякі вироки сприйняли як важкі та несправедливі. Наприклад, безхатька та людину з важким аутизмом засудили до тюремних строків за кидання недопалків.

«Я була вражена кількістю арештів, вона видається надмірною», — зазначила Мюріель Гестас, адвокатка, яка представляла інтереси кількох людей, обвинувачених у підпалах, включаючи двох пожежників. Гестас сумнівається, що багато з цих арештів закінчаться обвинувальними вироками.

Газета Le Monde ставить під сумнів те, чи належно поліція розслідувала ці справи, враховуючи короткий проміжок часу. Мовчання влади щодо деталей — конкретних обвинувачень, зокрема, чи пов’язані вони з умислом, і як ці цифри порівнюються з минулими сезонами — виключає будь-яке змістовне порівняння з попередніми роками, зазначила газета.

Прокурор Бордо Рено Годель заявив Le Monde, що жорсткий підхід виправданий поточними обставинами.

«Умови для обвинувачення у створенні небезпеки для життя стосуються тих, хто кидає недопалок або розпалює барбекю в лісистій місцевості. Потрібна лише крихітна іскра, щоб все спалахнуло», — заявив він.

Водночас з’ясувати, як саме виникла пожежа непросто.

«У періоди посухи, як ця, все, що вам потрібно, — це проста запальничка», — пояснив офіцер Ерік Дюфає, який розслідує пожежі.

Він розповів, що коли пожежу ліквідовують, він наносить на карту її межі, щоб простежити, в якій точці вона виникла. Якщо вітер був стабільним, межі пожежі часто нагадують літеру «V», і команда Дюфає рухається у зворотному напрямку вздовж шляху, яким рухалося полум’я.

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За його словами, ті, хто розпалюють вогонь навмисно, можуть використати для цього кілька пристроїв, і це збільшує шанси знайти зразок ДНК або відбитки пальців.

Експерти вважають, що підпали становлять лише невелику частину пожеж, а більшість з них вважаються випадковими: іскри можуть виникати від будівельних робіт, несправного електрообладнання, недопалків та барбекю.

«З сигаретами це називається правилом „30“», — зазначив Дюфає. Він уточнив, що щоб пожежа почалась, має бути температура щонайменше 30 °C, вологість не більше 30%, швидкість вітру менше 30 км/год і щонайменше 30% сигарети мають не згоріти.

Прогнози свідчать про те, що наступна хвиля спеки у Франції почнеться вже за кілька днів.

«Нам доведеться пересаджувати та відновлювати інший тип лісу, бо ми повинні адаптуватися до структурних умов зміни клімату», — заявив цього тижня президент Франції Еммануель Макрон.

Екстремальні хвилі спеки, посуха та сильний вітер призвели до виникнення понад 1,4 тисячі осередків займання по всій Південній Європі. Найбільше від стихії постраждали Франція та Іспанія, де вогонь підібрався впритул до великих міст, через що понад 300 тисяч місцевих жителів і туристів були змушені евакуюватися.

Зокрема, на околицях французького Бордо виникла пожежа, яка випалила вже 91 тисячу гектарів лісу — це абсолютний антирекорд для країни за весь рік, хоча літо ще не завершилося. Масштаби займання виявилися настільки величезними, що палаючий ліс спровокував рідкісну локальну грозу.