Згорілий автомобіль після лісової пожежі в Станичах, Хорватія, 14 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Antonio Bronic)

Щонайменше одна людина загинула і близько 40 дістали поранення внаслідок сильної лісової пожежі , що охопила міста на узбережжі Хорватії.

Про це повідомляє ВВС.

Пожежа спалахнула ввечері у четвер, 13 серпня, неподалік від села Локва-Рогозниця і швидко поширилася в бік сусіднього туристичного міста Оміш, що на відстані 6 км.

Реклама

За словами прем'єр-міністра Андрея Пленковича, було евакуйовано близько 1200 жителів і туристів, а 10 осіб перебувають у лікарні у відділенні інтенсивної терапії.

Голова пожежної служби Хорватії Славко Тучакович охарактеризував цю пожежу як «одну з найстрашніших» в історії країни.

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Фото: Vstudio Creative @vstudioec / REUTERS

Фото: DOMINIK BRKLJACA/via REUTERS

Фото: REUTERS/Antonio Bronic

Вогонь охопив села поблизу міста Спліт, пронісшись пагорбами, вкритими сосновими лісами, і завдавши значної шкоди будинкам та автомобілям.

Тучакович заявив, що вогняна буря спалювала «все на своєму шляху», а влада підтвердила, що полум’я, яке роздмухував сильний вітер, охопило 1000 гектарів усього за чотири години.

У кількох прибережних містах було відкрито евакуаційні пункти.

Хорватія — одна з кількох європейських країн, що постраждали від руйнівних лісових пожеж після літа, яке відзначилося екстремальною спекою та посухою.

13 серпня в грецькому регіоні Халкідікі евакуювали 481 людину, оскільки лісова пожежа, яку роздмухував сильний вітер, охопила будинки й дерева поблизу курортів у розпал туристичного сезону.