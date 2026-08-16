Найбільша за всю історію спостережень лісова пожежа у Бельгії рухається в бік Німеччини

Дим від найбільшої за історію спостережень лісової пожежі у Бельгії, 16 серпня 2026 року (Фото: REUTERS/Bart Biesemans)

У Бельгії найбільша за історію спостережень у країні лісова пожежа з 14 серпня охопила 3 тисячі гектарів і рухається в бік кордону з Німеччиною.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву владу.

Пожежа у найбільшому природному заповіднику Бельгії Гоес-Фенн, що розташований на сході країни почалась 14 серпня, до її ліквідації залучили пожежників з усієї Бельгії, сусідніх Німеччини та Люксембургу, а також армію та фермерів.

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16 серпня рятувальники зосередились на фронті пожежі, що рухається в бік Німеччини, вони сподіваються, що прохолодніша та вологіша погода сприятиме їхнім зусиллям, повідомила Reuters Стефані Ерну, речниця адміністрації бельгійського регіону Валлонія.

За даними Європейської системи інформації про лісові пожежі, розмір пожежі більше ніж удвічі перевищує розмір пожежі 2011 року, яка охопила близько 1400 гектарів.

У німецькому місті Моншау, розташованому біля кордону з Бельгією, 16 серпня заявили, що поширення пожежі на територію Німеччини не очікується, але значне забруднення димом імовірне.

«Тому було вирішено порадити мешканцям прикордонних районів покинути ці райони», — сказано в заяві на сайті міста.

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15 серпня ЄС відправив у Бельгію три гелікоптери та два пожежні літаки, після того як країна попросила про екстрену допомогу.

Місцева влада заявила, що оборонна лінія, яка захищає евакуйовані села від вогню 16 серпня тримається, однак мешканцям цих сіл, яких евакуювали 15 серпня сказали, що їм поки що не слід повертатись.

«На цьому етапі жодні будинки не постраждали, хоча вогонь залишається близько, а рівень диму значний», — сказано в оновленій інформації офісу губернатора Льєжа.

Пожежа почалась під час п’ятої хвилі спеки в Європі за літо, зазначає агентство.

13 серпня, на півночі Греції в регіоні Халкідіки евакуювали 481 людину, оскільки лісова пожежа, яку роздмухували сильні вітри, охопила будинки та дерева поблизу курортів у розпал туристичного сезону.

Екстремальні хвилі спеки, посуха та сильний вітер призвели до виникнення понад 1,4 тисячі осередків займання по всій Південній Європі. Найбільше від стихії постраждали Франція та Іспанія, де вогонь підібрався впритул до великих міст, через що понад 300 тисяч місцевих жителів і туристів були змушені евакуюватися.