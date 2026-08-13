Для боротьби з вогнем на курортах Греції залучили понад 140 пожежників (Фото: REUTERS/George Koutitas)

У четвер, 13 серпня, на півночі Греції в регіоні Халкідіки евакуювали 481 людину, оскільки лісова пожежа, яку роздмухували сильні вітри, охопила будинки та дерева поблизу курортів у розпал туристичного сезону.

Про це повідомляє Reuters і грецькі видання Kathimerini та SKAI.

За даними берегової охорони, на пляжі Сівірі провели евакуацію людей морем. У ній взяли участь два плавзасоби берегової охорони та дев’ять приватних човнів.

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Фото: REUTERS/George Koutitas

Фото: REUTERS/Alexandros Litsardakis

Люди евакуювалися в захисних масках і з домашніми тваринами.

Фото: REUTERS/George Koutitas

За даними Reuters, пожежа швидко поширювалася лісом і густий дим затягнув небо.

Раніше в Халкідиках також евакуювали готель у Фурці, де перебували діти з України.

Фото: REUTERS/George Koutitas

Для боротьби з вогнем, який вирував по обидва боки головної дороги між Сівірі та містом Кассандрія, залучили понад 140 пожежників. Також працювали дев’ять літаків і сім гелікоптерів, повідомила пожежна служба.

REUTERS/Alexandros Litsardakis / Фото: REUTERS/Alexandros Litsardakis

Двоє пожежників отримали травми та були доставлені до лікарні.

За інформацією грецького суспільного мовника ERT, пожежа, ймовірно, почалася після того, як через сильний вітер впала опора електромережі та спричинила іскру.

Фото: REUTERS/Alexandros Litsardakis

По всій Європі цьогорічні хвилі спеки посилили посуху, зменшили запаси води та висушили рослинність, перетворивши її на легкозаймистий матеріал. Це сприяло масштабним лісовим пожежам в Іспанії, Франції та Греції, які знищили ліси та будинки.