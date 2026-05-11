Після поразки на виборах у Британії лейбористи закликають до відставки Стармера

Депутати від Лейбористської партії закликали прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера піти у відставку після того, як він спробував запевнити, що не відмовиться від обовʼязків після провальних виборів, повідомляють Guardian і Irish Times.

Згідно з правилами лейбористів, щоб ініціювати процедуру зміни лідера, необхідна підтримка щонайменше 81 депутата (20% від загального складу фракції у парламенті).

Опитування Sky News показало, що кількість депутатів, які відкрито закликали його піти, наразі становить 40 людей.

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Депутат від Лейбористської партії Кріс Кертіс заявив, що Стармер має залишити посаду, а нового лідера політсили слід обрати до вересня.

«Місцеві вибори були нищівними. Ми втратили видатних радників та кандидатів. Виборці неодноразово говорили нам одне й те саме: через загальнонаціональні проблеми та партійне керівництво вони більше не можуть голосувати за лейбористів», — сказала депутатка Полетт Гамільтон.

Розкритикував Стармера також однопартієць Маркус Кемпбелл-Сейвурс. За його словами, позиція прем'єра є «неприйнятною», а його керівництво не працює.

«Зараз партії потрібне лідерство з переконливим баченням країни, чітким розумінням напрямку, мети та амбіцій. Ці якості є в наших лавах, і я впевнений, що ми зможемо знайти лідера, який ними володіє», — сказав Кемпбелл-Сейвурс.

Раніше 11 травня Кір Стармер заявив, що не відмовиться від обов’язків керівника країни після провальних виборів. Він попередив, що країна ризикує зійти на «темний шлях».

«Я знаю, що люди незадоволені станом справ у Британії, незадоволені політикою, а деякі — незадоволені мною. Я знаю, що є ті, хто в мене не вірить, і я знаю, що мушу довести, що вони помиляються», — сказав Стармер у Лондоні, під час вирішальної промови.

Лейбористська партія прем'єр-міністра Кіра Стармера програла на місцевих виборах у Великій Британії, які відбулися 8 травня. Натомість успіх мала правопопулістська партія Реформи Великої Британії Найджела Фараджа, яка отримала понад 300 місць.

Агенція AP писала, що популярність Стармера різко впала після низки прорахунків з моменту його вступу на посаду в липні 2024 року. Його уряд намагається забезпечити обіцяне економічне зростання, відновити занедбану систему державних послуг і пом’якшити кризу вартості життя — завдання, які значно ускладнилися через американсько-ізраїльську війну з Іраном, що перекрила постачання нафти через Ормузьку протоку.

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Серед чинників, які вдарили по рейтингу лейбористів, ЗМІ називали також нещодавній резонанс навколо Пітера Мандельсона, посла Великої Британії у США, якого могли призначити, незважаючи на обізнаність про його близькі стосунки із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.