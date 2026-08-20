Італійський оборонний гігант Leonardo відкрив дочірню компанію в Україні

Італійський оборонний гігант Leonardo створив в Україні дочірню компанію Leonardo Ukraine, яка зосередиться на наукових та інженерних розробках у сфері оборонних технологій.

Про це у четвер, 20 серпня, повідомля видання Euractiv.

Компанію Leonardo Ukraine, що базується в Києві, зареєстрували в українському державному реєстрі 20 травня, однак уперше про неї стало відомо з піврічного фінансового звіту Leonardo, оприлюдненого наприкінці липня.

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Статутний капітал компанії становить 5,13 млн грн (приблизно €100 тисяч). Leonardo Ukraine повністю належить компанії Leonardo.

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«Ми завершили юридичний процес, необхідний для початку роботи. Нова компанія використовуватиметься для діяльності в цьому напрямі», — повідомив Euractiv представник Leonardo з питань комунікацій.

Leonardo Ukraine зосередиться на наукових та інженерних дослідженнях і розробках у сфері систем зв’язку та навігації, програмного забезпечення, ІТ-послуг, а також електронних та оптичних технологій.

Видання зазначає, що цей крок наближає Leonardo до оборонно-технологічного сектору України, який стрімко розвивається, зокрема до виробництва безпілотників і ракет, що значно розширилося під час війни.

Під час свого останнього візиту до Києва президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про партнерську угоду, спрямовану на збільшення виробництва дронів. У межах угоди Україна може отримати до €10 млрд додаткового фінансування «з бюджетних ресурсів, які все ще доступні в межах SAFE» для виробництва в Україні.

Тодішній генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані у березні минулого року заявив, що компанія також планує випробувати в Україні Michelangelo Dome — інтегровану багатодоменну систему протиповітряної оборони.

Через місяць італійський уряд вирішив не продовжувати повноваження Чінголані на посаді CEO Leonardo. За повідомленнями ЗМІ, це сталося, зокрема, через розбіжності щодо управління проєктом Michelangelo Dome.

Італійська оборонно-аерокосмічна компанія Leonardo виробляє військові літаки й вертольоти, радари та системи ППО, військову електроніку, безпілотні системи, артилерійське та корабельне озброєння. Також компанія бере участь у виробництві ракет через європейський консорціум MBDA, має космічний і кібербезпековий напрямки.