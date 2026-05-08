Латвія заявила, що в нафтосховище на її території влучили не один, а два дрони

Нафтовий резервуар у місті Резекне був пошкоджений після падіння дронів (Фото: REUTERS/Janis Laizans)

Державна поліція Латвії заявила, що нафтосховище у місті Резекне було уражене двома дронами .

Про це повідомило Delfi у п’ятницю, 8 травня.

Як йдеться у заяві поліції для ЗМІ, такого висновку дійшли на основі початкових процесуальних дій на місці події та початкового огляду дронових уламків.

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Державна поліція порушила кримінальне провадження за статтею 10 латвійського Кримінального кодексу (злочини проти держави). Справу передано до Служби державної безпеки для подальшого розслідування.

7 травня у Латвії оголосили повітряну тривогу — після того, як до повітряного простору країни з боку Росії залетіли дрони. Безпілотники згодом впали, причому, як повідомлялося, один з них — біля нафтосховища в місті Резекне, за 40 кілометрів від кордону з РФ.

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Через інцидент з дронами Міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового повіреного у справах РФ та вручило йому ноту протесту.