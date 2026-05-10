Міністр оборони Латвії пішов з посади після інцидентів з прильотом дронів

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що йде у відставку після інцидентів із дронами , що залетіли до повітряного простору країни.

Про це він повідомив у Х у неділю, 10 травня.

Спрудс взяв відповідальність за дронові інциденти на себе.

«Я йду у відставку, бо наші Збройні сили та обороноздатність держави важливіші за будь-яку міністерську посаду або політичну партію», — пояснив він.

Реклама

І заявив, що його політичні опоненти скористалася ситуацією і маніпулюють темою безпеки задля політичної боротьби.

Як зауважило Reuters, на відставці Спрудса наполягала прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, яка вважає, що системи боротьби з безпілотниками були розгорнуті недостатньо швидко. За даними видання, Сіліня запропонувала посаду міністра оборони полковнику латвійської армії Райвісу Мелнісу.

7 травня у Латвії оголошували повітряну тривогу — після того, як до країни з боку Росії залетіли дрони. Безпілотники згодом впали, причому, як повідомлялося, один з них — біля нафтосховища в місті Резекне, за 40 кілометрів від кордону з РФ.

Читайте також: МЗС Латвії викликало тимчасового повіреного Росії через заяви Лаврова про атаки дронів

8 травня Державна поліція Латвії уточнило, що нафтосховище у місті Резекне було уражене двома дронами. Згодом очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що поява дронів у повітряному просторі Латвії була пов’язана з дією російських засобів радіоелектронної боротьби,