«Об'єкт, розташований на острові Лисячий у Тверській області Росії, офіційно функціонує як цивільний Центр експериментальної фізіології. Однак, за даними ГУР, комплекс працює в інтересах Міністерства оборони Росії та оснащений для роботи з надзвичайно небезпечними патогенами та хімічними речовинами», — пише видання.

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Зазначається, що цей об'єкт охороняють ФСБ РФ та Федеральна служба охорони РФ, а навколо нього розгорнуто системи ППО та обладнання радіоелектронної боротьби. Також повідомляється, що з 2023 року води навколо острова закриті для відвідувачів.

«Ми знаємо, що біологічний лабораторний комплекс на острові працює в інтересах Міністерства оборони Росії. Він був побудований ще у 1938 році. Тоді, принаймні офіційно, у закладі вивчали хвороби тварин. Після розпаду СРСР комплекс поступово прийшов у занепад. Будівлі на острові руйнувалися, і не було ознак ремонтних робіт», — розповів представник ГУР Андрій Черняк в інтерв'ю Kyiv Post.

За його словами у 2022 році за наказом російського диктатора Володимира Путіна Росія розпочала масштабну реконструкцію комплексу — старі будівлі були знесені, а на їхньому місці збудовані нові сучасні лабораторії з посиленим захистом для роботи з біологічними зразками та хімічними речовинами. Водночас об'єкт був визнаний важливим для «забезпечення оборонної спроможності та безпеки Росії», попри офіційне цивільне призначення.

Черняк розповів, що ще у 1950-х і 1960-х роках ЦРУ ідентифікувало об'єкт як можливий центр розробки біологічної зброї. Також він зазначив що розташування об'єкта на окремому острові є нетиповим навіть у разі роботи з патогенами хвороб.

За його словами, у ГУР вважають, що хоча Центр експериментальної фізіології на Лисячому острові офіційно підпорядковується Федеральному медично-біологічному агентству Росії, фактично він працює в інтересах Міністерства оборони РФ, а відповідальність за його захист покладена особисто на міністра.

Також Черняк звернув увагу на те, що відновлення об'єкта співпало з розширенням іншого комплексу, що займається розробкою біологічної зброї - 48-го Центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії, розташованого неподалік від Москви. Реконструкція обох об'єктів почалася майже одночасно, а фінансування виділялося за тією ж програмою, що свідчить про те, що вони пов’язані,

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Представник ГУР зауважив, що офіційно Центр експериментальної фізіології вивчає хвороби домашніх тварин — бруцельоз, туберкульоз та інші бактеріальні й вірусні захворювання, але у травні Федеральне медико-біологічне агентство РФ почало шукати лабораторного асистента, чия діяльність на Лисячому острові чітко включала б роботу з патогенними біологічними агентами груп I-IV. Черняк пояснив, що гідно з російською класифікацією, група I включає агенти, які викликають особливо небезпечні та смертельні інфекції, які легко і швидко передаються від людини до людини, причому засобів профілактики чи лікування таких хвороб не існує.

