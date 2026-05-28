Призначенці президента Дональда Трампа неодноразово закликали співробітників Бюро гравіювання і друку Мінфіну США підготувати прототипи 250-доларової банкноти з його портретом (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Про це 28 травня повідомляє видання The Washington Post з посиланням на чотирьох нинішніх і колишніх співробітників відомства.

За їхніми словами, чиновники Білого дому тиснуть на підрозділ Мінфіну, який відповідальний за друк національної валюти — з тим, щоб він розробив 250-доларову купюру з портретом Трампа.



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«Це стало б першим випадком появи портрета живої людини на американській валюті за більш ніж 150 років — з 1866 року. Тоді це було заборонено після того, як зображення чиновника середнього рівня Мінфіну США з’явилося на купюрі номіналом 5 центів. Законопроєкт, який дозволив би Трампу з’явитися на 250-доларовій купюрі, був внесений до Конгресу 2025 року на честь 250-річчя країни, але так і не був ухвалений», — пише видання.

Як розповіла WP колишня директорка друкарні, яка виступила проти цієї ініціативи Білого дому, у квітні 2026 року її перевели на іншу посаду.

«Відповідальність лежала на мені», — заявила вона.

За словами джерел видання, починаючи з 2025 року два призначенці Трампа в Мінфіні — скарбник США Брендон Біч і його старший радник Майк Браун — неодноразово закликали працівників Бюро гравіювання та друку підготувати прототипи 250-доларової банкноти.



У межах цього процесу у серпні та вересні минулого року Біч надав співробітникам бюро макети дизайну банкноти, зокрема один, на якому обличчя президента Дональда Трампа зображено в центрі 250-доларової купюри між підписами президента і міністра фінансів Скотта Бессента, як повідомив один зі співробітників Мінфіну і як випливає з документів, вивчених The Washington Post.

Британський художник Ієн Александр, який заявив, що розробив цей макет, розповів виданню, що особисто обговорював його з Трампом.

Він сказав, що Трамп схвалив зміни в його первісному ескізі, як-от додавання кольорів американського прапора і логотипу, присвяченого 250-річчю заснування США, підсумували у WP.

3 жовтня стало відомо, що в Міністерстві фінансів США розглядають можливість карбувати монети номіналом в 1$ з портретом президента Дональда Трампа на честь 250-річчя країни.

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Скарбник США і глава Монетного двору Брендон Біч у соцмережі X опублікував ескіз монети. На її аверсі (лицьовому боці), зображено президента Трампа в профіль, а на реверсі (зворотному боці) — його самого, але з піднятим кулаком під гаслом «Борись, борись, борись».

Пізніше пост скарбника США був перепощений главою Мінфіну США Скоттом Бессентом у його офіційному акаунті в X.

Конгрес уповноважив Монетний двір випустити монети, присвячені 250-річчю країни 2026 року, відповідно до закону, підписаного Трампом наприкінці його першого терміну, повідомляло агентство Bloomberg.

23 березня 2026 року стало відомо, що Федеральна комісія з образотворчих мистецтв США одноголосно схвалила дизайн пам’ятної 24-каратної золотої монети із зображенням президента Трампа. Вона має увійти в серію, присвячену 250-річчю США.

На монеті планують розмістити зображення Трампа, який спирається кулаками на стіл. За даними Reuters, президент особисто схвалив цей дизайн. Остаточні розміри монети ще не визначено — це має вирішити Монетний двір США, повідомило агентство Reuters.