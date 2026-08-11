Історія хунвейбінів. Як 60 років тому Мао Цзедун нацькував на своїх опонентів мільйони школярів та студентів і втримався при владі
Мао Цзедун із Лінь Бяо та Червоною гвардією під час Культурної революції, 1966 рік (Фото: Getty Images)
Мао Цзедун радісно вітає натовп поруч зі своїм найвірнішим соратником та офіційним наступником Лінь Бяо, якому через кілька років доведеться терміново тікати від вождя і загадково розбитися в авіакатастрофі. У 1966 році китайський диктатор Мао розпочав Культурну революцію. Він боявся повторити долю Сталіна з розвінчаним культом особи і намагався втриматись при владі за допомогою молоді. Проте в якийсь момент вона вийшла з-під його контролю.
У січні 1962 року в Пекін на Конференцію семи тисяч кадрових працівників зʼїхалися партійні керівники з різних куточків держави. Вони обговорювали болюче питання — наслідки Великого стрибка, що призвів до найстрашнішого голоду в історії Китаю й убив десятки мільйонів людей.
Цю економічну кампанію Мао Цзедун розпочав чотири роки тому, пафосно пообіцявши упродовж 15 років перегнати Велику Британію з виплавки сталі і привести Китай до комунізму. Для цього він наказав загнати селян у величезні комуни та змусити їх плавити метал у саморобних печах.
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У процесі реформ у людей забрали будь-яку приватну власність: знаряддя праці, побутові речі, одяг і навіть посуд. Їм видавали їжу лише у колективних їдальнях, а її кількість залежала від заслуг. Той, хто не міг працювати багато або казав криве слово про політику партії, залишався голодним. У тих, хто продовжував вирощувати рис і зерно, забирали майже все як податок.
Місцеві чиновники, боячись покарання, звітували до Пекіна про величезні врожаї — а селян косила голодна смерть.
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