Колишня керівниця російського пропагандистського телеканалу RT France, який був заборонений на території Франції, Ксенія Федорова продовжує поширювати наративи Кремля.

Про це йдеться в матеріалі Politico.

Журналісти зазначають, що після закриття RT France 2022 року відповідно до санкцій ЄС, вона знайшла нову платформу в медіамагната Вінсента Боллоре. Зокрема вона регулярно з’являється на телеканалі CNews і радіостанції Europe 1, де транслюються російська пропаганда практично без цензури.

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Напередодні CNews запросив її проаналізувати звернення російського диктатора Володимира Путіна до 9 травня.

«Тепер ми знаємо, що саме Захід вирішив затягнути цей конфлікт», — сказала Федорова. повторюючи російську брехню про провалені мирні переговори 2022 року, яку Москва використовує, щоб перекласти провину за розпочату війну.

При цьому ведучий перейшов до наступного питання, не заперечуючи її, і звернувся до іншого гостя, який підтримав той самий аргумент.

Після цього голова ліберальної групи Renew у Європейському парламенті Валері Гаєр подала скаргу до французького телерегулятора.

Видання зазначає, що поява Федорової в ефірі вказує на прогалину в зусиллях Європи щодо боротьби з російською дезінформацією.

«Санкції можуть закрити телекомпанію, але вони мало що роблять для того, щоб перешкодити поширенню ідей Кремля в основних ЗМІ, коли на французькому телебаченні з’являється коментатор, лояльний до Росії», — ідеться в матеріалі.

Федорова відмовилася давати коментарі журналістам з цього питання, посилаючись на те, що зробить це тільки в тому разі, якщо буде опубліковано всю її заяву — без правок і скорочень.

Politico зазначає, що наразі французька влада, схоже, мало що може з нею зробити. Скарги до французького органу з регулювання телемовлення не принесли видимих результатів, і «немає жодних доказів того, що вона отримує гроші від Кремля».

На початку 2023 року уряд Франції заблокував банківські рахунки RT France після рішення ЄС про замороження активів медіакомпанії.

У січні того ж року самі російські пропагандисти заявили, що їхній канал припинив мовлення у Франції.