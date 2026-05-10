Пасажир круїзного лайнера MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, проходить дезінфекцію на злітній смузі в аеропорту Тенерифе (Фото: REUTERS/Borja Suarez)

10 травня з Тенерифе евакуюють пасажирів круїзного лайнера MV Hondius , де стався спалах хантавірусу.

Пасажири з Нідерландів, Німеччини, Бельгії та Греції, Туреччини, Франції, Великої Британії та США покидають судно лише після того, як на Тенерифе прибувають призначені для них літаки.

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NV публікує фоторепортаж операції з евакуації на Тенерифе.

1. Співробітник служби безпеки працює в порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius на Тенерифе.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

2. Люди в засобах індивідуального захисту у порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

3. Людина в засобах індивідуального захисту передає пакунок на круїзне судно MV Hondius у порту Гранаділья-де-Абона на Тенерифе.



Фото: REUTERS/Hannah McKay

4. Людина в масці стоїть на борту круїзного лайнера MV Hondius у порту Гранаділья-де-Абона.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

5. Співробітники служби безпеки та охорони здоров’я працюють у порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

6. Людина в засобах індивідуального захисту стоїть поруч із представниками служб охорони здоров’я в порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius.

Фото: REUTERS/Hannah McKay

7. Пасажир круїзного лайнера MV Hondius проходить дезінфекцію на злітній смузі в аеропорту Тенерифе.

Фото: REUTERS/Borja Suarez

8. Пасажир круїзного лайнера MV Hondius сідає на борт літака EuroAtlantic Airways до Канади.

Фото: REUTERS/Borja Suarez

9. Пасажири круїзного лайнера MV Hondius сідають на літак EuroAtlantic Airway до Канади.

Фото: REUTERS/Borja Suarez

10. Людей з круїзного лайнера MV Hondius перевозять човном у порт Гранаділья-де-Абона на Тенерифе.



Фото: REUTERS/Hannah McKay

6 травня Іспанія повідомила, що прийме круїзний лайнер MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. На борту спалахнув хантавірус, внаслідок якого загинули три людини.

9 травня стало відомо, що через прибуття корабля портові робітники Тенерифе влаштували протест біля будівлі парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус.



Також в цей день стало відомо, що іспанський суд схвалив обов’язкове перебування на карантині для 14 громадян Іспанії, що подорожували лайнером MV Hondius, на борту якого був зафіксований спалах хантавірусу.



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Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус звернувся до мешканців Тенерифе, заявивши, що хантавірус, спалах якого стався на круїзному лайнері MVHondius, не стане «черговим COVID».