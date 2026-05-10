Як проходить евакуація пасажирів MV Hondius, де стався спалах хантавірусу, з Тенерифе — фоторепортаж
Пасажир круїзного лайнера MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, проходить дезінфекцію на злітній смузі в аеропорту Тенерифе (Фото: REUTERS/Borja Suarez)
10 травня з Тенерифе евакуюють пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, де стався спалах хантавірусу.
Пасажири з Нідерландів, Німеччини, Бельгії та Греції, Туреччини, Франції, Великої Британії та США покидають судно лише після того, як на Тенерифе прибувають призначені для них літаки.
NV публікує фоторепортаж операції з евакуації на Тенерифе.
1. Співробітник служби безпеки працює в порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius на Тенерифе.
2. Люди в засобах індивідуального захисту у порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius.
3. Людина в засобах індивідуального захисту передає пакунок на круїзне судно MV Hondius у порту Гранаділья-де-Абона на Тенерифе.
4. Людина в масці стоїть на борту круїзного лайнера MV Hondius у порту Гранаділья-де-Абона.
5. Співробітники служби безпеки та охорони здоров’я працюють у порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius.
6. Людина в засобах індивідуального захисту стоїть поруч із представниками служб охорони здоров’я в порту Гранаділья-де-Абона після прибуття круїзного лайнера MV Hondius.
7. Пасажир круїзного лайнера MV Hondius проходить дезінфекцію на злітній смузі в аеропорту Тенерифе.
8. Пасажир круїзного лайнера MV Hondius сідає на борт літака EuroAtlantic Airways до Канади.
9. Пасажири круїзного лайнера MV Hondius сідають на літак EuroAtlantic Airway до Канади.
10. Людей з круїзного лайнера MV Hondius перевозять човном у порт Гранаділья-де-Абона на Тенерифе.
6 травня Іспанія повідомила, що прийме круїзний лайнер MV Hondius після звернення ВООЗ та ЄС. На борту спалахнув хантавірус, внаслідок якого загинули три людини.
9 травня стало відомо, що через прибуття корабля портові робітники Тенерифе влаштували протест біля будівлі парламенту Канарських островів у місті Санта-Крус.
Також в цей день стало відомо, що іспанський суд схвалив обов’язкове перебування на карантині для 14 громадян Іспанії, що подорожували лайнером MV Hondius, на борту якого був зафіксований спалах хантавірусу.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус звернувся до мешканців Тенерифе, заявивши, що хантавірус, спалах якого стався на круїзному лайнері MVHondius, не стане «черговим COVID».