«Дали ляща диктаторському режиму». Мадяр показав відео ураження російського патрульного корвета Бойкий у Петербурзі

У мережі показали відео удару по корвету Бойкий у Кронштадті (Фото: Скриншот із відео Мадяра)

У російському Кронштадті (Санкт-Петербург) було уражено патрульний корвет РФ Бойкий, у Мережі оприлюднили відео операції.

Про це у середу, 3 червня, повідомив командувач Сили безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.

За його словами, підрозділи 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили корвет Бойкий, що є носієм керованого ракетного озброєння.

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Він зазначив, що близько 06:35 корабель перебував у Сухому доку імені Велещинського в Кронштадті, який є «колискою російського ВМФ». Корвет проєкту 20380, збудований у 2011 році та введений у стрій у 2013-му, з лютого 2026 року перебував на плановому ремонті.

Мадяр підкреслив, що судно «має феєричну історію мандрів і пригод» вздовж кордонів НАТО та супроводжував «тіньовий нафтовий флот». До того ж він згадав про участь корвету у «тріумфальному тарані дослідницького судна Адмірал Владимирский».

«Як там було у 1921 під час придушеного кривавого повстання матросів? „Владу Радам, а не партії!“ метафорично, але символічно — ляща диктаторському режиму», — додав командувач СБС.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України вночі у середу, 3 червня, уразили російські об'єкти на території Санкт-Петербургата Тамбовської області РФ.

Зокрема, атаковано Петербурзький нафтовий термінал, що розташований приблизно за 1100 кілометрів від кордону України. У Силах спецоперацій ЗСУ уточнили, що це один з найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі, що має 31 резервуар загальним об'ємом 324 тисячі кубічних метрів.

Вночі та вранці 3 червня Санкт-Петербург у Росії атакували БпЛА, повідомлялося про масштабні пожежі у місті, зокрема у пору та на нафтовому терміналі. Місцева влада підтверджувала удари по «об'єктах інфраструктури» та пошкодження у трьох районах міста.

Атака відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити російський диктатор Володимир Путін.