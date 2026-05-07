У Кремлі готуються до того, що росіянам доведеться пояснювати мирну угоду з Україною без досягнення «цілей „СВО“» (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Кремль наприкінці зими 2026 року почав розробляти пропагандистські наративи, які дозволять «продати» громадянам країни-агресора мирну угоду з Україною за відсутності значущих результатів і високих втрат серед окупантів. Про це повідомляє центр Досьє в четвер, 7 травня.

За інформацією Досьє, наприкінці зими 2026-го вузькій групі наближених до першого заступника голови путінської адміністрації РФ Сергія Кирієнка показали презентацію з пропозиціями, як пояснити росіянам результати катастрофічної для РФ «спецоперації».

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У презентації йдеться про те, що продовження війни проти України може вимагати загальної мобілізації та остаточного переведення еконмоіки на воєнні рейки. Серед інших ризиків продовження війни називають виснаження ресурсів, необхідність підвищити податки, скорочення в бізнесі, загрози атак БпЛА, удари вглиб території РФ, демографічну кризу, заміщення росіян мігрантами і можливість «програти США в переділі нового світопорядку».

Досьє зазначає, що прописаний у документі найімовірніший сценарій сильно відрізняється від заявлених РФ «цілей» війни. У Кремлі очікують, що «території Донецької та Луганської областей перейдуть до Росії, а поділ Херсонської та Запорізької областей буде зафіксовано по лінії фронту». Війська РФ будуть виведені з Сумської та Харківської областей, санкції ЄС збережуться, а санкції США будуть зняті. Президент України залишиться при владі, а «„денацифікація“ буде лише символічною».

«Політичний блок Кремля хоче піднести такий можливий результат війни як «велику перемогу» і особисту заслугу Путіна, який, як свідчить одна з тез презентації, «прогнув Захід». Росіяни повинні сприймати результат війни як перемогу «не над українським націоналізмом, а набагато сильнішим супротивником в особі «колективного Заходу»», — пише Досьє.

«Основними досягненнями в АП вважають територіальні завоювання, природні ресурси, сухопутний шлях до Криму і узбережжя Азовського моря, де можна буде організувати нові курорти, а також отримання мільйонів нових російськомовних співгромадян. Окремим бонусом виділяється той факт, що Росія „очистилася“ від еліт, які зрадили її», — повідомляє Досьє.

У презентації пропонується запевняти, що завдання «взяти Київ» ніколи не було, а «денацифікація» «проводиться на полі бою». Серед «аргументів» у презентації наводять тезу «Треба вміти вчасно зупинитися».

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Пропагандисти планують обіцяти зникнення України протягом 10−15 років і стверджувати, що Євросоюзу було завдано потужного економічного удару.

«Добре, що не дотягли до економічної катастрофи. Мета Путіна — мирний розвиток країни, якість життя людей, він завжди про це говорив. Але в умовах війни на виснаження розвиток відходить на другий план», — стверджується в презентації.

Досьє зазначає, що деякі пропоновані пропагандистами тези цинічно відірвані від реальності. Так, у Кремлі готуються запевняти, що завдяки повномасштабній війні Росія «змогла запобігти гуманітарній катастрофі на Донбасі та захистити своїх, а російська армія виявилася „найбоєздатнішою в усьому світі“ і вистояла в глобальному протистоянні проти 50 країн світу».

У Кремлі також запропонували «емоційне перевзування» підконтрольних Z-блогерів, а решті «ультрапатріотів» хочуть пригрозити відповідальністю за дискредитацію армії. Медійний простір планують заповнити новинами про «успішну» інтеграцію в суспільство російських окупантів, а для решти росіян влаштовувати круглі столи про «нормалізацію обстановки», лекції про «позитивне майбутнє Росії після „перемоги“», розповідати «історії успіху російського бізнесу, який завдяки санкціям зміг вийти на нові ринки».

«Співробітники АП пропонують влаштувати „контрольовану відлигу“ в кіно і літературі, повернути на телеекрани політичний гумор, реабілітувати слово „мир“ і навіть провести обмежену амністію. Паралельно заплановано урочисті заходи за участю керівництва країни та проєкти про перемоги Росії в минулих війнах. Про скасування блокувань у документі не йдеться», — пише Досьє.

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У матеріалі зазначається, що невідомо, чи схвалить російський диктатор Путін цей план. Однак, за даними Досьє, презентацію підготували незадовго до того, як Путін публічно визнав частину проблем у Росії, насамперед в економіці.

7 травня помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Кремль вважає «недоцільними» тристоронні переговори з Україною, поки Київ не виведе українські війська з підконтрольної частини Донбасу.