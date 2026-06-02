Депутат Держдуми РФ опублікував допис про підготовку до мобілізації восени, а потім заявив, що акаунт «вкрали вороги»

Депутат Держдуми РФ поскаржився на глухий кут для росіян на фронті (Фото: Скриншот відео JMnenonik/X)

Депутат Держдуми від Єдиної Росії Андрій Гурульов заявив, що росіяни опинились в глухому куті на фронті і Кремль готує нову мобілізацію восени. Пост опублікований на його Telegram-каналі 1 червня.

«Зараз у кулуарах і високих кабінетах активно пішли розмови про необхідність нової масштабної мобілізації. Ба більше, обізнані люди кажуть, що принципове рішення щодо цього вже ухвалено і вона буде восени», — написав Гурульов.

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За його словами, таке рішення, втім, «не призведе до прориву», якщо не буде розв’язана «проблема дронів ЗСУ, які розбирають піхоту» на підступах, не дають «підняти голови» окупантам і «буквально завалили» собою і передову, і ближній тил.

«Ми просто отримаємо кратне збільшення жертв», — прогнозує Гурульов.

За його словами, просування на фронті, «по суті, зупинилося», а війна перейшла у «формат найжорстокішого позиційного глухого кута».

«Досить плекати ілюзії, що „ось-ось прорвемо“. Не буде цього, поки кардинально не змінимо підхід», — йшлося в дописі.

Незабаром після публікації Гурульов повідомив у російському месенджері Макс, що його телеграм-канал «вкрали» і «тексти звідти поширюються ворогами». Пост у телеграмі поки не видалили.

RTVI пише, що телеграм-канал Гурульова зламали наприкінці травня. Видання стверджує, що від його імені писали особисті повідомлення, вимагаючи терміново перевести криптовалюту. Крім того, у каналі опублікували пост про терміновий збір коштів у криптовалюті «на дрони для ВДВ». Пізніше публікацію видалили.

Помічник Гурульова розповів виданню Подъем, що акаунт депутата зламали в середині травня, і доступ до нього відновити досі не вдалося.

За даними DeepState, травень став найпровальнішим місяцем для російської армії з жовтня 2023 року. Попри зростання інтенсивності штурмових дій, російські війська за цей період змогли окупувати лише 14 кв. км території України.

22 травня президент Володимир Зеленський заявив, що від початку року Україна звільнила від російських загарбників 590 квадратних кілометрів своєї території, а позиції українських захисників зараз сильніші, ніж у попередні роки.

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20 травня аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Сили оборони України відновлюють тактичну ініціативу в різних секторах лінії фронту після низки контрнаступів і завдяки збільшенню рівня втрат військ країни-агресора Росії.