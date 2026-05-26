Путін дозволив не гасити кредити учасникам війни проти України

Вперше Путін дозволив російським військовим та їхнім сім'ям не виплачувати прострочені кредити у листопаді 2024 року (Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ , який звільняє учасників війни проти України та членів їхніх сімей від необхідності гасити частину прострочених кредитів.

Про це пише The Moscow Times.



За даними видання, дія документа поширюється лише на росіян, які уклали контракт із Міністерством оборони РФ з 1 травня 2026 року терміном щонайменше на один рік.

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Ще одна умова — сума боргів військового та його подружжя не має перевищувати 10 млн рублів.

Списання можливе лише щодо кредитів, оформлених до підписання контракту з Міноборони РФ. Крім того, щодо цих боргів уже має бути чинне рішення суду про стягнення або виданий чи пред’явлений виконавчий документ.

Вперше Путін дозволив російським військовим та їхнім сім'ям не виплачувати прострочені кредити у листопаді 2024 року. Тоді пільга діяла для позик, оформлених до 1 грудня 2024 року.

Видання також зазначає, що у разі загибелі військового на фронті, смерті внаслідок поранення або отримання інвалідності I групи кредитні зобов’язання членів його сім'ї припиняються незалежно від дати призову чи підписання контракту.