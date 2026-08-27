Навіть у разі захоплення Костянтинівки росіяни не зможуть швидко прорвати «пояс фортець» (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Аналітики вважають, що навіть захоплення Костянтинівки не дозволить російським військам швидко прорвати українську оборону та захопити решту Донецької області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 26 серпня.

За оцінкою ISW, просування російських військ у Костянтинівці та поблизу міста не створює умов для швидкого оперативного прориву через решту українського «поясу фортець» і захоплення всієї Донецької області, навіть у разі повної окупації міста.

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Там зазначили, що російські підрозділи продовжують проникати в Костянтинівку та на її околиці невеликими піхотними групами, однак основні сили РФ поки не зайшли на більшу частину міста для закріплення цих позицій.

Українські військові, за даними оглядача Костянтина Машовця, утримують позиції на півночі та північному заході Костянтинівки, тоді як основні сили з південно-східної частини відійшли на східний берег річки Кривий Торець. При цьому окремі бійці продовжують діяти в центральній та південно-східній частинах міста, додав він.

Машовець також повідомив про проникнення російських сил на північ від Костянтинівки та на південний захід від неї, що може бути пов’язано зі спробами обійти українські позиції. За його даними, росіяни захопили Іллінівку, діють на північний захід від Степанівки та просунулися на північ від дороги Довга Балка—Іллінівка.

В ISW нагадали, що у Кремлі неодноразово називали захоплення Костянтинівки важливим етапом для подальшого наступу на агломерацію Слов’янськ—Дружківка—Краматорськ і всю Донецьку область.

Ситуація в Костянтинівці — головне

У травні 2026 року стало відомо, що високопоставлені військові командири країни-агресора Росії переконали диктатора Володимира Путіна, що окупанти зможуть захопити всю територію Донбасу до осені 2026 року. Нині дедлайн посунувся до кінця року.

3 липня Путін зустрівся з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим та іншими високопоставленими російськими командирами й заявив про захоплення Костянтинівки, «звільнення» Луганської області та «значне просування» окупантів у Донецькій області.

5 серпня співзасновник та аналітик мапи DeepState Роман Погорілий в інтерв'ю Radio NV заявив, що Сили оборони втрачають Костянтинівку і проблеми з обороною перетікають на всю Краматорсько-Слов'янську агломерацію.