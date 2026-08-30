Британський королівський флот минулого тижня провів триденну операцію зі спостереження за чотирма російськими суднами , які проходили через територіальні води Великої Британії з Північного моря в Ла-Манш.

Про це повідомляє The Guardian у неділю, 30 серпня.

За флотилією стежили есмінці HMS Duncan, HMS St Albans та HMS Severn за допомогою радарів, а з повітря операцію підтримував гелікоптер Merlin.

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У центрі уваги опинився російський есмінець Адмірал Левченко, який супроводжував два вантажні судна — General Skobelev та Sparta, обидва під санкціями, — у напрямку порту Дувр. Москва у відповідь відправила власний військовий корабель, фрегат Неустрашимий, для охорони цього вантажу.

Перший морський лорд генерал Гвін Дженкінс наголосив, що судна тіньового флоту й далі становлять «неприйнятний ризик» для британської безпеки, і застеріг від будь-якого самозаспокоєння.

«Разом із нашими союзниками цей підхід змушує Москву відволікати військові кораблі від їхньої основної мети. Це тому, що Росія знає: ми готові діяти знову, якщо це знадобиться», — заявив він.

The Guardian пише, що ця операція стала черговим підтвердженням тенденції, про яку флот попереджав раніше: у липні британські моряки витратили 21 день на спостереження за російськими суднами — на чверть більше, ніж торік. Військові кораблі РФ регулярно фіксують у Дуврській протоці та Північному морі.

У червні британські морпіхи вперше в історії безпосередньо піднялися на борт судна тіньового флоту, захопивши танкер Smyrtos — один із понад 500 суден, які перебувають під санкціями Британії за причетність до обходу обмежень на торгівлю російською нафтою.

Напруга навколо морського протистояння, на думку видання, накладається на дипломатичне загострення: цього тижня прем'єр-міністр Британії Енді Бернем здійснив свій перший закордонний візит на посаді, відвідавши Київ і пообіцявши передати Україні креслення компонентів для далекобійних ракет SCALP. У відповідь Кремль звинуватив Лондон і його союзників у тому, що вони «граються з вогнем», підтримуючи Україну.

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Колишній міністр закордонних справ Росії Андрій Федоров заявив, що не виключає можливості «напіввійськових» дій проти Британії у відповідь на цю підтримку — включно з можливою атакою на британські заводи з виробництва дронів «невідомими джерелами».