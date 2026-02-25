89-річного короля Норвегії госпіталізували під час відпустки на Канарах
Король Норвегії Гаральд V проходить лікування від інфекції та зневоднення (Фото: Gareth Fuller/Pool via REUTERS/File Photo)
Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували під час відпустки на іспанському острові Тенерифе (Канарські острови).
Про це йдеться у заяві королівського палацу.
Монарх проходить лікування від інфекції та зневоднення. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.
У палаці зазначили, що королівський лікар найближчим часом прибуде на острів. Там пообіцяли оновити інформацію про стан короля після додаткового медичного огляду.
Король Гаральд V і королева Соня перебувають на Тенерифе з нагоди зимових канікул.
89-річний король Гаральд на сьогодні є найстарішими монархом Європи. У 2024 році йому встановили карідостимулятор. Це довелося зробити після переносеної інфекції, яку він підхопив під час приватного відпочинку у Малайзії.
У січні 2022 року король Гаральд переніс операцію на нозі, а у березні у нього діагностували Covid-19. У серпні того ж року він був госпіталізований до лікарні із лихоманкою.