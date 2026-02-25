89-річного короля Норвегії госпіталізували під час відпустки на Канарах

Короля Норвегії Гаральда V госпіталізували під час відпустки на іспанському острові Тенерифе (Канарські острови).

Про це йдеться у заяві королівського палацу.

Монарх проходить лікування від інфекції та зневоднення. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

У палаці зазначили, що королівський лікар найближчим часом прибуде на острів. Там пообіцяли оновити інформацію про стан короля після додаткового медичного огляду.

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Король Гаральд V і королева Соня перебувають на Тенерифе з нагоди зимових канікул.

89-річний король Гаральд на сьогодні є найстарішими монархом Європи. У 2024 році йому встановили карідостимулятор. Це довелося зробити після переносеної інфекції, яку він підхопив під час приватного відпочинку у Малайзії.

У січні 2022 року король Гаральд переніс операцію на нозі, а у березні у нього діагностували Covid-19. У серпні того ж року він був госпіталізований до лікарні із лихоманкою.