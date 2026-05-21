Британська радіостанція помилково оголосила про смерть короля Чарльза

21 травня, 08:55
Король Чарльз та королева Камілла перебували в Ірландії 19 травня, коли Radio Caroline помилково оголосило про смерть монарха (Фото: The Royal Family﻿ / Facebook)

Король Чарльз та королева Камілла перебували в Ірландії 19 травня, коли Radio Caroline помилково оголосило про смерть монарха (Фото: The Royal Family﻿ / Facebook)

Британська радіостанція Caroline під час ефіру 19 травня випадково повідомила про смерть короля Чарльза, після чого перепросила за помилку, повідомляє The Guardian 20 травня.

Керівництво радіо заявило, що повідомлення з’явилося через комп’ютерну помилку в головній студії Radio Caroline в Ессексі.

«Через комп’ютерну помилку в нашій головній студії у вівторок після обіду (19 травня) випадково була активована процедура Смерть монарха, яку всі британські станції тримають у готовності, сподіваючись, що вона не знадобиться, і помилково було оголошено, що Його Величність Король помер», — написав керівник станції Пітер Мур у Facebook.

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Він вибачився перед королем та слухачами від імені усієї радіостанції та заявив, що Caroline «з радістю транслювала різдвяне звернення Її Величності королеви, а тепер і короля, і ми сподіваємося робити це ще багато років».

У повідомленні не вказано, скільки часу минуло від моменту виявлення помилки, але запис трансляції з 13:58 до 17:00 19 травня був недоступний на веб-сайті станції, пише The Guardian.

Інцидент трапився, коли король і королева перебували в Північній Ірландії, де вони приєдналися до виступу фольклорного гурту.

https://twitter.com/RoyalFamily/status/2057128332756463810

Наступного дня після помилки Radio Caroline у соцмережах королівської сім'ї опублікували відео спілкування Чарльза з громадою ірландського містечка Ньюкасл.

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Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Чарльз III Король Чарльз ІІІ Велика Британія Радіо

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