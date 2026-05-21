Британська радіостанція помилково оголосила про смерть короля Чарльза

Король Чарльз та королева Камілла перебували в Ірландії 19 травня, коли Radio Caroline помилково оголосило про смерть монарха (Фото: The Royal Family﻿ / Facebook)

Британська радіостанція Caroline під час ефіру 19 травня випадково повідомила про смерть короля Чарльза , після чого перепросила за помилку, повідомляє The Guardian 20 травня.

Керівництво радіо заявило, що повідомлення з’явилося через комп’ютерну помилку в головній студії Radio Caroline в Ессексі.

«Через комп’ютерну помилку в нашій головній студії у вівторок після обіду (19 травня) випадково була активована процедура Смерть монарха, яку всі британські станції тримають у готовності, сподіваючись, що вона не знадобиться, і помилково було оголошено, що Його Величність Король помер», — написав керівник станції Пітер Мур у Facebook.

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Він вибачився перед королем та слухачами від імені усієї радіостанції та заявив, що Caroline «з радістю транслювала різдвяне звернення Її Величності королеви, а тепер і короля, і ми сподіваємося робити це ще багато років».

У повідомленні не вказано, скільки часу минуло від моменту виявлення помилки, але запис трансляції з 13:58 до 17:00 19 травня був недоступний на веб-сайті станції, пише The Guardian.

Інцидент трапився, коли король і королева перебували в Північній Ірландії, де вони приєдналися до виступу фольклорного гурту.

Наступного дня після помилки Radio Caroline у соцмережах королівської сім'ї опублікували відео спілкування Чарльза з громадою ірландського містечка Ньюкасл.