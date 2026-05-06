Біля берегів Греції натрапив на скелі та затонув суховантаж, який прямував до України

Судно Corsage C проходить через Босфор у Стамбулі, Туреччина, 13 червня 2025 року (Фото: REUTERS/Yoruk Isik)

Біля берегів Греції натрапило на скелі та затонуло вантажне судно Corsage C, яке прямувало до України. Про це повідомляє Reuters .

Вантажне судно під прапором Вануату вийшло з Албанії з сотнями тонн соди на борту і прямувало до України, коли затонуло біля острова Андрос зранку у середу, 6 травня.

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Представник берегової охорони розповів, що вдалося врятувати всіх дев’ятьох членів екіпажу — вісьмох громадян Туреччини та одного громадянина Азербайджану.

Фото: Hellenic Coast Guard/Handout via REUTERS

Фото: Hellenic Coast Guard/Handout via REUTERS

Він уточнив, що двох моряків врятували з моря, а ще сімох — зі скелястої місцевості на острові Андрос. Після цього їх «у хорошому стані» доставили до лікарні.

Наразі невідомо, що стало причиною аварії. Ознак забруднення моря не виявлено, але два судна берегової охорони та ще два кораблі зі спеціальним обладнанням превентивно встановлять морський бар'єр.